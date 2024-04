Forti terremoti scuotono Taiwan nella notte: avvertiti a Taipei

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.7 (dati USGS) ha colpito Taiwan alle 20:21 (ora italiana) di oggi (le 2:21 locali di sabato 27 aprile). L’epicentro è stato individuato in mare, ma appena davanti alla costa della contea orientale di Hualien. La scossa, avvenuta ad una profondità di 25km, è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Al momento non ci sono notizie di danni o vittime e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Pochi minuti dopo, alle 20:49 italiane, l’USGS segnala un’altra scossa di magnitudo 5.4 nella stessa zona, ad una profondità di 36km.

Taiwan è stata colpita da oltre 1.000 repliche da quando un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito Hualien all’inizio del mese, uccidendo 17 persone.

