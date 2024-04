Terremoto Campi Flegrei: avvertito anche a Procida ed Ischia, task force per controlli a Bacoli

MeteoWeb

Potenza ed epicentro della scossa di terremoto avvenuta questa mattina nell’area dei Campi Flegrei hanno fatto sì che venisse avvertita anche a Procida ed Ischia. Sull’isola di Arturo, in particolare, l’evento sismico legato al bradisismo è stato percepito da molti abitanti tanto che il sindaco isolano Dino Ambrosino, qualche ora dopo, ha voluto rassicurare i suoi concittadini attraverso i canali social personali e del comune. “Stamattina alle 5.45 abbiamo avvertito anche in tutta Procida la scossa di terremoto. Ci ha svegliato con movimento prolungato di diversi secondi. Al momento non sono segnalati danni sull’isola“, è stato il messaggio del primo cittadino procidano.

Ad Ischia, gli effetti della scossa sono stati decisamente meno potenti anche se non mancano le segnalazioni di chi l’ha avvertita, soprattutto nel versante settentrionale dell’isola.

Terremoti, sindaco di Bacoli: “attivata task force per controlli tecnici”

“Ho convocato la task force per rispondere alle segnalazioni di tutti i cittadini di Bacoli dopo il terremoto di stamattina. Voglio che ogni famiglia bacolese che ha richiesto supporto, riceva quanto prima i controlli dei nostri tecnici”. Lo scrive su Facebook Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. “Siamo da stamane al Centro Operativo Comunale e sul territorio, con Ufficio Tecnico e Comando di Polizia Municipale, insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Antonio Di Vito – prosegue -. Ho disposto anche il controllo di tutte le scuole pubbliche della nostra città. Completeremo il monitoraggio entro la giornata. Il terremoto di stamattina è stato quello con magnitudo più alta registrato con epicentro in mare negli ultimi 40 anni”. Ma, prosegue il primo cittadino, “ho subito da darvi una buona notizia: al momento, non registriamo danni rilevanti a strutture privati. E, soprattutto, non vi è stato alcun danno a persone”.

Della Ragione annuncia, poi, che “il prossimo 6 maggio, alle ore 16, abbiamo chiesto ed ottenuto che si terrà a Bacoli, presso la Sala Ostrichina del Fusaro, un convegno nazionale sul Bradisismo. Alla presenza delle massime autorità di Protezione Civile, a partire dal capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio. Perché solo attraverso la cultura del bradisismo si può imparare a vivere qui, nei Campi Flegrei. Siamo al vostro fianco. Non lasceremo nulla al caso. Siamo accanto a voi. Vi terrò costantemente aggiornati“, conclude.

