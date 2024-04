Terremoto in Indonesia, al largo della Papua occidentale | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Scossa di terremoto magnitudo 5.9 al largo della costa orientale della Papua occidentale, in Indonesia, registrata alle 09:02 ora locale (le 02:02 in Italia). Secondo i dati INGV e USGS il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 35 km a Est-Sud/Est dalla località di Ransiki. Non si hanno al momento notizie su eventuali danni a persone o cose.

