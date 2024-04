Potente terremoto scuote Taiwan, crolli e tsunami: è il più forte degli ultimi 25 anni, morti e feriti | LIVE

MeteoWeb

Una violenta scossa di terremoto magnitudo 7.4 ha scosso Taiwan, danneggiando edifici, provocando almeno 4 morti e 50 feriti. Il sisma, secondo lo US Geological Survey è stato registrato a 18 km a Sud-Sud/Ovest dalla località di Hualien, ad una profondità di 34,5 km. A Hualien un edificio di 5 piani ha riportato gravi danni, il palazzo si è inclinato di 45 gradi e il primo piano è crollato. Nella capitale Taipei, danni sono stati registrati in diversi edifici. Le scuole sono state evacuate e gli studenti dotati di caschi gialli protettivi. Molti bambini piccoli hanno indossato anche caschi da motociclista per proteggersi dalla caduta di oggetti durante le continue repliche. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta l’isola di 23 milioni di persone, anche le corse della metropolitana di Taipei sono state interrotte. Più di 87mila persone sono attualmente senza elettricità: lo ha reso noto l’operatore elettrico di Taiwan, Taipower.

Il capo dell’ufficio di monitoraggio dei terremoti di Taiwan, Wu Chien-fu, ha affermato che gli effetti sono stati rilevati fino a Kinmen, un’isola controllata da Taiwan al largo delle coste della Cina. Diverse repliche sono state avvertite anche Taipei.

Il violento sisma è stato avvertito anche in Cina, fino a Shanghai. Secondo i media statali, la provincia del Fujian, quella dall’altra parte dello Stretto di Taiwan, è stata particolarmente interessata: la scossa, infatti, è stata avvertita anche a Fuzhou, Xiamen, Quanzhou e Ningde.

Violento terremoto scuote Taiwan, gravi danni

Terremoto Taiwan, impotenti frane dopo il sisma

Terremoto Tawan, l'acqua di una piscina cade da un grattacielo

Il sisma più forte degli ultimi 25 anni

Quello che ha interessato Taiwan è stato il terremoto più forte degli ultimi 25 anni. Il sisma di 7.4 ha fatto scattare l’allarme anche nei Paesi vicini. I residenti della regione di cinese di Fujian hanno parlato di violente scosse. Ai residenti della costa settentrionale delle Filippine è stato chiesto rifugiarsi in aree sicure per il rischio di tsunami.

Uno tsunami ha raggiunto le isole Yonaguni e Ishigaki

L’agenzia meteorologica giapponese ha reso noto che uno tsunami provocato dal violento terremoto a Taiwan ha raggiunto le isole di Yonaguni e Ishigaki, nella prefettura di Okinawa. In seguito l’agenzia ha revocato tutti gli avvisi.

