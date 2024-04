Torna l’inverno in Sardegna: temperature in picchiata, la neve imbianca il Nuorese | FOTO

MeteoWeb

La neve ha fatto ancora una volta la sua comparsa in Sardegna, un’improvvisa svolta invernale durante la primavera. Le piogge hanno interessato diverse aree dell’isola, mentre la neve è caduta non solo sulle vette del Gennargentu, ma anche a Fonni, a 1000 metri sul livello del mare, a Genna Silana (appena 100 metri sopra Urzulei), e al Passo Tascusì a Desulo, a 1200 metri. Le temperature sono scese fino a -3°C sul Bruncuspina, a 1400 metri, mentre in paese hanno raggiunto 0°C. I fiocchi bianchi sono caduti in abbondanza dalle 3 di notte fino alle 6, lasciando i tetti coperti da uno strato bianco. Un paesaggio insolito per questa stagione: a Fonni una nevicata a fine aprile non accadeva da tempo.

Le temperature hanno iniziato a risalire nelle prime ore di stamattina, e un pallido Sole ha contribuito a sciogliere la neve. Anche il vento, che ieri notte soffiava con forza, è diminuito, attenuando la sensazione di freddo. Anche nel resto dell’isola le temperature sono calate bruscamente: dai circa +2°C a Samugheo e Asuni (Oristano), poco sopra i 200 metri sul livello del mare, ai +3°C di Nuoro, ai +6°C di Sassari, fino agli +8°C di Cagliari.

