Tornado e grandine, maltempo nel cuore degli USA: maxi incidente in Texas, diversi feriti

Diverse persone sono rimaste ferite ieri in un maxi incidente che ha coinvolto circa 30 veicoli in un’intersezione a Sud di Midland, in Texas, mentre forti venti sollevavano polvere che ha ridotto la visibilità: è quanto ha riferito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Texas. Le pattuglie autostradali e il personale di emergenza della Contea di Upton hanno risposto all’incidente lungo la State Highway 349 intorno alle 16:50. Il National Weather Service aveva emesso allerte riguardo alla polvere sollevata e ai venti impetuosi per il pomeriggio di lunedì nella zona. Ai guidatori è stato consigliato di prestare attenzione durante i viaggi nel West Texas. A Nord/Est di Midland in Texas, Oklahoma, Missouri e Illinois, tempeste violente con possibili tornado, grandine e piogge torrenziali hanno attraversato la zona lunedì sera. Sono stati emessi avvisi per tornado in più località in Texas, Oklahoma e Missouri.

Per il Nord/Ovest di Oklahoma City è stata diramata un’allerta per alluvione lampo per le città di Kingfisher e Dover, dove è caduta grandine e fino a 2,5 cm di pioggia con previsioni di altri 5 cm. Alcune strade a Kingfisher si sono allagate, ha riferito KOCO-TV. Lunedì sera ora locale la pioggia ha interessato tutto l’Illinois centrale. Il National Weather Service ha diramato un’allerta per alluvione lampo dopo che si sono registrati da da 3,8 a 6,4 cm di pioggia in un’area appena a Sud di Springfield e Decatur.

