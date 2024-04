Tornado colpisce la metropoli di Guangzhou: gravi danni nel sud della Cina | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un tornado ha provocato gravi danni oggi nella città di Guangzhou, nel sud della Cina, durante una forte tempesta di pioggia e grandine. L’Amministrazione meteorologica cinese ha detto che il tornado ha colpito intorno alle 15:00 nel distretto di Baiyun nella metropoli di Guangzhou, centro produttivo vicino a Hong Kong. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un cielo buio a metà pomeriggio e i detriti che vorticano verso l’alto. Non ci sono notizie immediate su eventuali feriti.

Volano detriti al passaggio del tornado a Guangzhou

Sono state emesse allerte per tornado per altre parti di Guangzhou e ci sono state notizie non confermate di un secondo tornado che sembra aver colpito un altro distretto della città dopo il primo tornado.

A settembre, due tornado hanno ucciso 10 persone nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale.

Ma oltre ai tornado, il maltempo ha provocato anche grandine grossa a Guangzhou e Huizhou, danneggiando tetti, veicoli, oggetti esterni e persino uccidendo un gallo.

Grandine grossa nel sud della Cina

