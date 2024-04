Ancora tornado negli USA: Holdenville devastata, vittime in Oklahoma | FOTO

MeteoWeb

Almeno due persone, tra cui un bambino, sono morte a causa dei tornado che hanno colpito l’Oklahoma nella notte, hanno riferito le autorità, mentre le squadre di emergenza valutano gli ingenti danni alle case e alle attività commerciali causati dai forti venti, dalla grandine e dalle inondazioni. Decine di tornado segnalati hanno devastato il centro degli USA da venerdì 26 aprile, con allerte per inondazioni in vigore oggi in Oklahoma e altri stati, tra cui Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.

In Oklahoma, un tornado ha devastato Holdenville, una città di circa 5.000 persone, nella sera di sabato 27 aprile, uccidendo due persone e ferendone altre quattro, secondo un comunicato del servizio medico di emergenza della contea di Hughes. Holdenville si trova a circa 130km da Oklahoma City. “Le mie preghiere sono rivolte a coloro che hanno perso i propri cari a causa dei tornado che hanno devastato l’Oklahoma la scorsa notte“, ha detto in una nota il Governatore Kevin Stitt. Oggi, il Governatore ha emesso un ordine esecutivo dichiarando lo stato di emergenza in 12 contee a causa delle conseguenze del maltempo mentre i soccorritori lavorano per rimuovere i detriti e valutare i danni causati dalle forti tempeste che hanno abbattuto le linee elettriche.

A Sulphur, nel sud dell’Oklahoma, alcuni edifici sono ridotti a mucchi di macerie e sono segnalati feriti. Le foto dei media locali hanno mostrato diversi edifici rasi al suolo e i tetti delle case spazzati via. Un ospedale è stato danneggiato a Marietta, secondo l’Oklahoma Office of Emergency Management, che ha anche affermato che l’Interstate 35 è stata chiusa al confine con il Texas “a causa di veicoli ribaltati e linee elettriche lungo l’autostrada”.

Quasi 33.000 clienti erano senza elettricità in Oklahoma questa mattina, secondo poweroutage.us, che tiene traccia dei blackout. In Texas, erano quasi 67.000 i clienti disalimentati.

Tornado distruttivi anche in Nebraska

Anche i residenti di altri stati stanno lavorando sui danni causati dalle tempeste. Ieri, un tornado nella periferia di Omaha, nel Nebraska, ha demolito case e attività commerciali spostandosi per chilometri attraverso terreni agricoli e sobborghi, per poi colpire una città dell’Iowa. Meno di due dozzine di persone sono state curate negli ospedali della zona di Omaha, ha affermato la Dottoressa Lindsay Huse, direttrice sanitaria del dipartimento sanitario della contea di Douglas, sottolineando che nessuno dei feriti della città è in gravi condizioni. Le comunità vicine hanno riportato una manciata di feriti ciascuna.

I danni causati da tornado sono iniziati nel pomeriggio di venerdì 26 aprile vicino a Lincoln, nel Nebraska. Un edificio industriale nella contea di Lancaster è stato colpito, provocandone il crollo con 70 persone all’interno. Molti sono rimasti intrappolati, ma tutti sono stati evacuati e i tre feriti non erano in pericolo di vita, hanno detto le autorità. Uno o forse due tornado hanno poi trascorso circa un’ora spostandosi verso Omaha, lasciando dietro di sé danni coerenti con un tornado EF3, con venti da 217 a 265km/h, ha detto Chris Franks, un meteorologo dell’ufficio di Omaha del National Weather Service. Alla fine il tornado si è abbattuto sul quartiere di Elkhorn, nella parte occidentale di Omaha, città di 485.000 abitanti con una popolazione nell’area metropolitana di circa 1 milione di abitanti.

Il Governatore del Nebraska Jim Pillen e il Governatore dell’Iowa Kim Reynolds hanno trascorso la giornata di ieri visitando le zone danneggiate e organizzando l’assistenza per le comunità colpite. Le valutazioni formali dei danni sono ancora in corso, ma gli stati intendono chiedere aiuti federali.

