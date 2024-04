Trovata la chiave per allontanare la demenza

MeteoWeb

Le persone con lavori routinari e ripetitivi hanno un rischio maggiore del 31% di sviluppare la demenza in età avanzata e un rischio del 66% più alto di problemi cognitivi lievi. Se il lavoro è un costante flusso di sfide mentali, esplosioni di creatività e delicate negoziazioni per mantenere il morale alto, considerati fortunato.

Più usi il cervello, meno si deteriorerà

I ricercatori hanno scoperto che più le persone usano il loro cervello sul lavoro, meglio sembrano essere protette contro i problemi di pensiero e memoria che arrivano con l’età avanzata.

In uno studio su più di 7.000 norvegesi in 305 occupazioni, coloro che avevano i lavori meno mentalmente impegnativi avevano un rischio maggiore del 66% di sviluppare un deterioramento cognitivo lieve e un rischio del 31% maggiore di demenza dopo i 70 anni rispetto a coloro con ruoli più impegnativi mentalmente.

“Questo dimostra davvero quanto sia importante il lavoro“, ha detto la dott.ssa Trine Edwin, geriatra e ricercatrice postdottorato presso l’ospedale universitario di Oslo. “È importante andare al lavoro e usare il proprio cervello, e usare il proprio cervello per imparare cose nuove“.

Lo studio

Edwin e i suoi colleghi hanno esaminato la complessità cognitiva di vari lavori in base alla quantità di lavoro manuale e mentale di routine e al grado di compiti analitici e interpersonali coinvolti.

La maggior parte delle persone ha svolto lavori con gradi simili di domande cognitive durante i loro 30, 40, 50 e 60 anni, il che significa che coloro che hanno iniziato a lavorare in lavori meno stimolanti mentalmente tendevano a rimanere in essi, così come coloro che hanno assunto posizioni cognitive impegnative fin dall’inizio.

Dopo i 70 anni, i volontari hanno partecipato a test standard di memoria e pensiero e sono stati classificati come non avere alcun deterioramento cognitivo, avere un deterioramento cognitivo lieve o demenza. Di coloro che avevano lavorato nei lavori meno stimolanti cognitivemente, il 42% è stato diagnosticato con deterioramento cognitivo lieve, rispetto al solo 27% che aveva lavorato nei ruoli più stimolanti cognitivemente.

I lavori che ti salvano dalla demenza

Tra i lavori classificati come più stimolanti c’erano insegnanti e docenti universitari, secondo lo studio, pubblicato su Neurology. Alcuni dei lavori meno impegnativi cognitivamente erano quelli che coinvolgevano compiti manuali ripetitivi, come il lavoro stradale, la pulizia e la consegna della posta.

Studi precedenti hanno dimostrato che l’istruzione ha un significativo effetto protettivo contro il declino cognitivo nella vecchiaia. Parte della ragione è che le persone più istruite sono più propense e in grado di condurre vite più sane. Ma l’istruzione sembra anche costruire una “riserva cognitiva” – la capacità di improvvisare e trovare modi alternativi per fare le cose – che potrebbe aiutare a prevenire il declino mentale, così come l’esercizio fisico ritarda la fragilità.

Secondo Trine, livelli più alti di istruzione hanno rappresentato circa il 60% dell’effetto protettivo osservato tra le persone che svolgevano lavori mentalmente stimolanti. “Significa che l’istruzione è molto importante, ma è anche ciò che fai dopo: è come usi il tuo cervello quando stai lavorando. Stai costruendo la tua riserva cognitiva al lavoro essendo attivo mentalmente“, ha detto.

I benefici del lavoro

I risultati suggeriscono che le persone che trascorrono la loro vita lavorativa in lavori meno stimolanti mentalmente potrebbero trarre beneficio da ulteriori studi e dalla ricerca di passatempi più impegnativi cognitivamente al di fuori del lavoro. “Non è che sei condannato o no – possiamo dare potere alle persone per la loro salute cognitiva futura con l’istruzione e compiti che sono stimolanti cognitivamente“, ha detto Trine.

La professoressa Gill Livingston, professore di psichiatria degli anziani presso University College London, ha detto che i risultati sono in linea con altri studi sull’impatto del lavoro. “Non è solo che le persone più istruite svolgono lavori più stimolanti cognitivamente – lo fanno – ma la stimolazione cognitiva sul lavoro attraverso la risoluzione di problemi e nuove situazioni ha un effetto di per sé.”

“Questo è molto stimolante cognitivamente, poiché la maggior parte delle persone lavora molte ore per molti anni“, ha detto. Ma il lavoro potrebbe non avere un impatto così grande come l’istruzione, ha aggiunto, perché i cervelli dei bambini e dei giovani adulti potrebbero cambiare più di quelli degli adulti per aumentare la riserva cognitiva.

