Trovate decine di “sorprendenti” creature misteriose “sconosciute alla scienza” | FOTO

MeteoWeb

Rapa Nui, una zona protetta per la fauna selvatica cilena situata sull’Isola di Pasqua in Polinesia, ospita molte spedizioni. Durante l’ultima di queste spedizioni, gli scienziati sono riusciti a documentare 160 specie precedentemente sconosciute nell’area. Di queste creature, 50 erano sconosciute alla scienza.

La spedizione

La spedizione è stata condotta dall’Istituto Oceanografico Schmidt sulle Salas y Gómez Ridge. L’Istituto ha scoperto altre 100 specie nuove lo scorso gennaio al largo delle coste del Cile. “Gli straordinari habitat e le comunità animali che abbiamo scoperto durante queste due spedizioni costituiscono un esempio drammatico di quanto poco conosciamo questa remota area“, ha dichiarato Javier Sellanes, biologo marino che ha co-diretto entrambe le spedizioni, in una dichiarazione. “Queste spedizioni contribuiranno ad avvertire i decisori politici sull’importanza ecologica delle aree e contribuiranno a rafforzare le strategie di protezione all’interno e al di là delle acque giurisdizionali“, ha continuato Sellanes.

Il “mostro volante di spaghetti”

La spedizione ha viaggiato a circa 800-1200 metri sotto il Pacifico sud-orientale. I ricercatori hanno trovato calamari, pesci, coralli, molluschi, stelle marine, spugne di vetro, ricci di mare, granchi, aragoste e altro ancora. Alcune delle creature più strane osservate includono l’animale fotosintetico più profondo finora conosciuto, noto come Leptoseris. Sebbene la creatura fosse già nota ai ricercatori, non si sapeva che vivesse in quell’area. Altre creature includono il “mostro volante di spaghetti” e un pesce drago bioluminescente. I ricercatori hanno detto che i dati raccolti durante questa spedizione contribuiranno a informare istituzioni e organizzazioni per proteggere meglio le aree selvatiche, soprattutto nell’area speciale di Rapa Nui.

“L’osservazione di ecosistemi distinti su singoli monti sottomarini sottolinea l’importanza di proteggere l’intero crinale, non solo alcuni monti sottomarini“, ha detto la dottoressa Erin E. Easton, capo scienziato dell’Università del Texas Rio Grande Valley. “Speriamo che i dati raccolti da questa spedizione contribuiscano a istituire nuove aree marine protette, comprese in alto mare sul crinale di Salas y Gómez.”

Il crinale di Salas y Gómez è attualmente in fase di considerazione per la designazione come area marina protetta in alto mare una volta ratificato il Trattato delle Nazioni Unite sulle alte acque. Alcune parti del crinale, che rientrano nella giurisdizione nazionale del Cile, sono protette. Tuttavia, altre aree del crinale, che si trovano in acque internazionali, non lo sono. Molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, hanno firmato il trattato, ma solo Cile e Palau lo hanno ratificato. Per istituire l’area come area marina protetta, 60 nazioni devono ratificare il trattato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.