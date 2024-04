Ultimo volo per il razzo Delta 4 Heavy di ULA, la fine di un’epoca | FOTO

MeteoWeb

Il 9 aprile, la United Launch Alliance ha lanciato un satellite spia segreto per il National Reconnaissance Office in quello che è stato il volo finale del razzo Delta 4 Heavy. Con 3 propulsori centrali legati insieme, è decollato dal pad alle 19:53 ora italiana dal Space Launch Complex-37 presso la Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, segnando la fine di un’epoca per il razzo che ha lanciato 16 missioni dal suo debutto nel dicembre 2004.

Il volo NROL-70 era originariamente previsto il 28 marzo, ma ULA ha avuto problemi con il sistema di distribuzione dell’azoto e ha annullato il lancio pochi minuti prima dell’orario previsto per il decollo. La fase iniziale del lancio è stata completata in meno di 7 minuti. I propulsori esterni del Delta 4 Heavy si sono separati circa 4 minuti dopo il decollo e il 2° stadio si è separato circa 2 minuti dopo.

Su richiesta del NRO, ULA ha interrotto la trasmissione web circa 7 minuti dopo il decollo.

Il lancio NROL-70 è stato la 160ª missione complessiva della ULA e la 35ª per il NRO. In quasi 20 anni di storia, il Delta 4 Heavy ha svolto principalmente missioni segrete per il governo degli Stati Uniti. NRO è l’agenzia di intelligence degli Stati Uniti responsabile della progettazione, costruzione, lancio e manutenzione dei satelliti spia della nazione.

ULA ha iniziato anni fa a pianificare una transizione dai suoi veicoli, l’Atlas 5 e il Delta 4 Heavy, al suo razzo di nuova generazione Vulcan Centaur, alimentato dai motori BE-4 di Blue Origin. Vulcan ha compiuto la sua missione inaugurale a gennaio e si prevede che volerà per la 2ª volta quest’anno.

La famiglia di veicoli di lancio Delta risale ai primi giorni dell’era spaziale. Il primo razzo Delta è stato lanciato nel 1960.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.