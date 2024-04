USA, allerta rossa per rischio incendi per 3 milioni di persone

MeteoWeb

Allerte rosse per il rischio incendi sono state diramate in regioni degli Stati Uniti che vanno dal North Dakota fino al Texas. Oltre ai venti secchi che sferzano la regione, delle raffiche pericolose si stanno scatenando dalla California meridionale al Nebraska. Lo Storm Prediction Center degli Stati Uniti comunica che “quasi 3 milioni di persone affrontano condizioni meteorologiche critiche legate agli incendi in parti del Colorado, Kansas, Oklahoma, New Mexico e Texas Panhandle, dove lo Stato, lo scorso febbraio, ha avuto il suo peggior incendio della storia”.

“Nei prossimi due giorni nessun ritorno apprezzabile di umidità manterrà questa massa d’aria insolitamente secca“, spiega Andrew Moore, meteorologo dello Storm Prediction Center. Fino a domenica 7 aprile, gran parte dell’area sarà coperta da condizioni critiche, soprattutto in Texas.

Nel frattempo, 424.799 case e attività commerciali in Wisconsin, West Virginia, Vermont, New Hampshire e Maine sono ancora senza elettricità a seguito della tempesta invernale di questa settimana, che si è abbattuta sulla regione dei Grandi Laghi e poi ha risalito la costa orientale. Maine e New Hampshire rimangono gli Stati più colpiti.

