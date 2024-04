Decine di tornado in Oklahoma, scia di distruzione nelle Grandi Pianure USA: diverse vittime | FOTO

MeteoWeb

Una devastante serie di tornado ha colpito duramente parti dell’Oklahoma e degli Stati limitrofi delle Grandi Pianure, causando la morte di almeno 5 persone, secondo quanto riferito dalle autorità e dai media locali domenica scorsa. Dopo ben 78 segnalazioni di tornado venerdì, concentrati principalmente in Nebraska e Iowa, un altro sistema meteorologico sabato ha generato 35 nuove segnalazioni di tornado, dal Nord del Texas fino al Missouri, come riportato dal National Weather Service (NWS). Le tempeste hanno portato accumuli di pioggia fino a 18 cm in alcune aree in poche ore, mentre i meteorologi hanno avvertito del persistente rischio di condizioni meteo estreme, tra cui inondazioni improvvise, grandinate e altri tornado.

Particolarmente colpita è stata la città di Sulphur, situata nel Centro/Sud dell’Oklahoma, dove decine di edifici sono stati distrutti sabato sera. Il governatore dell’Oklahoma, Kevin Stitt, ha dichiarato che 4 persone sono state confermate morte in tutto lo stato, commentando che il danno a Sulphur è stato il peggiore che abbia mai visto in 6 anni di mandato. Almeno altre 2 persone sono morte nella città di Holdenville, Oklahoma, secondo quanto riportato dal Dipartimento statale di gestione delle emergenze, che ha anche segnalato la morte di un bambino di 4 mesi tra le vittime. Inoltre, una quarta persona è morta sulla superstrada a Marietta.

Secondo quanto comunicato dal National Weather Service, un’indagine preliminare ha classificato i tornado a Sulphur e Marietta almeno come EF-3 sulla scala Fujita avanzata a cinque livelli, il che significa che le raffiche di vento superavano i 218 km/h. Stitt ha dichiarato lo stato di emergenza di 30 giorni per facilitare l’invio di aiuti a 12 delle contee più colpite e ha affermato di essere in contatto con le autorità federali per ottenere assistenza.

In Iowa, un uomo ferito da un tornado venerdì è poi deceduto in ospedale, secondo quanto riferito dalla sua famiglia all’agenzia locale Ketv NewsWatch 7. Oltre 25mila case in Texas e oltre 19mila in Oklahoma sono rimaste senza elettricità, come riportato da poweroutage.us.

