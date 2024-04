Forte vento in Abruzzo: all’Aquila il tetto di un vivaio finisce su treno in corsa

MeteoWeb

Il forte vento sta creando problemi in diverse zone d’Italia oggi, da Nord a Sud. Nella frazione Sant’Elia del comune dell’Aquila, nel pomeriggio il vento ha scoperchiato il tetto di un vivaio che è andato a sbattere sul treno in marcia, per poi finire sulla strada ferrata. A staccarsi dal tetto della struttura è stato un pezzo di lamiera. Il convoglio, partito dall’Aquila e diretto a Sulmona, ha fatto in tempo ad arrestare la corsa. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale delle ferrovie. Per circa un’ora, la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa fino a quando il treno è arrivato fino a Paganica, dove i passeggeri sono stati trasportati a Sulmona con un bus sostitutivo.

