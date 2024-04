Forte vento in alcune regioni: raffiche fino a 80km/h, disagi

MeteoWeb

Forti raffiche di vento stanno interessando alcune regioni italiane oggi, provocando disagi. In particolare, segnaliamo venti localmente forti su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna ma anche sulla Liguria di Ponente. Le raffiche più forti si registrano in Sardegna, dove toccano i 70-80km/h: 78km/h sulla Punta Sebera, 72km/h a Iglesias, 61km/h a Geremeas e Lula, 56km/h a Cagliari.

Raffiche sui 60-70km/h in Liguria, con 67km/h ad Alassio, 64km/h sulle colline di Genova, 61km/h sul Colle di Cadibona, 52km/h a Savona. In Sicilia, si registrano raffiche fino ai 60km/h: 60km/h a Vittoria e Novara di Sicilia, 53km/h a Bisacquino, 52km/h a Donnalucata, 51km/h a Belpasso. A Piazza Armerina, nell’Ennese, il vento sta soffiando con raffiche di oltre 30km/h, provocando disagi per il mercato settimanale e rami caduti in città, come ci segnala David Cartarrasa. Facile immaginare problemi simili in tutte le altre località interessate da queste forti raffiche di vento.

