1° Maggio con il maltempo in Liguria: piogge e rovesci

MeteoWeb

Piogge diffuse, a tratti intermittenti, con alcuni rovesci sono in corso oggi in Liguria, rovinando la festa del 1° Maggio. Le piogge più intense finora stanno interessando il Centro della regione. Segnaliamo al momento 46mm al Passo del Faiallo, 44mm a Veirera-Alberola, 42mm a Masone, 38mm a Genova Fabbriche, 35mm a Urbe, 34mm a Genova Multedo, Genova Sampierdarena.

Il maltempo rovina dunque i programmi di gite fuoriporta e al mare. Gli stabilimenti balneari che avevano preparato l’apertura ufficiale della stagione hanno tenuto chiusi gli ombrelloni, i lungomare sono quasi deserti, negozi e ristoranti segnano un’altra festività negativa per gli affari a causa del maltempo dopo la Pasqua. Le associazioni degli albergatori affermano di avere una percentuale di riempimento delle camere tra il 50 e il 60%.

Le previsioni meteo per le prossime ore

In serata ci saranno delle attenuazioni dei fenomeni ma nella notte è previsto un nuovo peggioramento con piogge e rovesci sparsi, con locali fenomeni di forte intensità sul Centro-Levante e qualche grandinata, con venti meridionali, moderati/localmente forti (40-50km/h), con valori maggiori sui crinali appenninici del Centro-Levante. Domani è atteso anche mare fino ad agitato sulla costa di levante con mareggiate di libeccio dal pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.