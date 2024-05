1° Maggio, oggi aperti musei statali e parchi archeologici

MeteoWeb

Oggi 1° maggio 2024, in occasione della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno aperti, con i consueti costi e modalità. Su cultura.gov.it tutte le informazioni e gli orari. In una nota il Ministero della Cultura spiega che l’immagine adottata per proporre la campagna ripropone l’emblema della Repubblica Italiana, adottato ufficialmente il 5 maggio 1948. La “ruota dentata” è il simbolo del lavoro, richiamato nell’articolo 1 della Costituzione.

