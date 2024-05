1° Maggio, Pichetto: “nuovo lavoro con rinnovabili, economia circolare e tecnologie sostenibili”

MeteoWeb

“La Festa del Lavoro ci richiama a una riflessione su tutte le misure necessarie per promuovere un impiego sicuro e dignitoso, senza sfruttamento e discriminazioni“: è quanto ha affermato in occasione del 1° Maggio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Con il decreto di ieri e con le tante misure messe in campo in questi mesi, il governo ha dimostrato di avere concretamente questo tema al centro della sua agenda. Anche nel G7 appena terminato a Venaria Reale, come in tutti i provvedimenti ad esempio legati agli investimenti del PNRR, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta ponendo massima attenzione alla crescita di nuovi settori dell’economia: le rinnovabili, l’economia circolare, le tecnologie che guardano alla sostenibilità sono fonte di nuovo lavoro qualificato“.

