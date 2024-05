Allerta Meteo, il Ciclone Africano risale l’Italia: allarme per nuove alluvioni, in arrivo anche tempeste di Sabbia

MeteoWeb

Maltempo senza sosta sull’Italia, giorno dopo giorno. Anche oggi, lunedì 20 maggio, abbiamo forti temporali in risalita sul nostro Paese dal Nord Africa, stavolta con una traiettoria più occidentale rispetto alle due risalite perturbate africane del weekend. Il comune denominatore è la Sardegna: anche oggi, infatti, come già accaduto nei due giorni scorsi, l’isola s’è risvegliata circondata da piogge e temporali, seppur stavolta nei suoi settori nord/occidentali (nel weekend, invece, il maltempo colpiva il sud/est dell’isola coinvolgendo poi Sicilia, Lazio e Campania).

Le ultime immagini dei satelliti meteo evidenziano proprio la risalita temporalesca dal Maghreb – e precisamente dall’Algeria – verso la Sardegna e i nuovi nuclei temporaleschi che dal Tirreno minacciano Lazio e Toscana. Possiamo notare anche i temporali che hanno interessato Toscana ed Emilia Romagna, in rapido movimento verso la Croazia, e quelli che hanno colpito la Liguria, in risalita verso la Lombardia:

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà proprio su Sardegna, Toscana e Nord in generale: nel pomeriggio-sera di oggi, lunedì 20 maggio, avremo violenti temporali su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna come illustra chiaramente la mappa del modello Moloch del CNR-ISAC:

Proprio nel pomeriggio-sera di oggi avremo vere e proprie tempeste di sabbia tra Sardegna, Toscana e Centro Italia in genere. Le forti precipitazioni porteranno al suolo grandi quantità di sabbia del Sahara che si trovano in sospensione nell’atmosfera, provenienti proprio dal deserto nord Africano:

Allerta Meteo per domani, Martedì 21 maggio: ciclone sulle Alpi, giornata terribile al Nord

Domani, martedì 21 maggio, sarà una giornata di maltempo estremo al Nord a causa del transito di questo ciclone di origine mista, con componenti atlantiche e una forte influenza africana, che si posizionerà sulle Alpi orientali determinando l’azione del fronte freddo lungo tutta l’Italia nel corso della giornata:

Questa situazione meteorologica provocherà maltempo estremo su gran parte d’Italia, soprattutto al Centro/Nord dove nella notte-mattina avremo piogge alluvionali. La Regione più colpita sarà ancor auna volta la Lombardia, dove cadranno oltre 100mm di pioggia in pianura tra Milano, Monza, Bergamo, Lodi e Cremona. Piogge torrenziali anche in Emilia e in Umbria, con forti temporali:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà al Nord/Est, ma i fenomeni più estremi saranno in Slovenia, Austria e Croazia. In Italia avremo ancora forti piogge e temporali su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Instabilità diffusa anche al Nord/Ovest, in Piemonte, e sulle Regioni del Centro/Sud dove irromperà un forte vento di maestrale che ripulirà l’aria dalla sabbia del Sahara e farà diminuire le temperature. Sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1.900 metri in modo particolare nel pomeriggio-sera tra alta Lombardia e Trentino Alto Adige:

