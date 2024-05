MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in Italia per forti piogge, grandinate, forti raffiche di vento e tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, lunedì 20 maggio, alle 8 di domani, martedì 21 maggio 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti dell’Italia centrale, principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni o molto grande e, in misura minore, per forti raffiche di vento e tornado; un livello 1 è stato previsto per la Sardegna, la Corsica, le Alpi meridionali, principalmente per forti piogge; un livello 1 è stato emesso per Irlanda, Francia, BENELUX, Germania settentrionale, Polonia settentrionale, i Paesi Baltici fino all’estremo Ovest della Russia, principalmente per forti piogge; un livello 1 è stato diramato per Austria, Alpi settentrionali, Sud/Est della Cechia, Slovacchia, Polonia meridionale, Romania, Ungheria, Serbia, Croazia, Bosnia, Albania, Macedonia del Nord, Grecia settentrionale, principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per forti raffiche di vento; un livello 1 è stato previsto per la Turchia meridionale, principalmente per forti piogge; un livello 1 è stato emesso per l’Iran, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo, forte maltempo in Italia oggi 20 maggio: il bollettino ESTOFEX

“Sono previsti temporali sparsi o diffusi in gran parte dell’Europa durante il periodo di previsione,” riporta il bollettino di allerta meteo ESTOFEX. “Gran parte dell’attività sarà legata alla depressione sull’Iberia/Francia e alla sua parte anteriore, nonché a un’area di bassi geopotenziali che si estende dalla Francia alla Polonia e oltre fino alla Russia. La maggior parte della Scandinavia sarà priva di temporali a causa dell’aria secca nella bassa troposfera. È prevista una maggiore organizzazione dei temporali sulla parte anteriore della depressione, dove è previsto un flusso più forte nella media troposfera“.

Per quanto riguarda l’area che comprende la Sardegna, la Corsica, passando per l’Italia fino alla Slovenia e le Alpi meridionali, “è previsto che una depressione attraversi l’area insieme a una linea frontale. Mentre la copertura dei temporali aumenterà drasticamente da Sud a Nord dell’area designata, il potenziale per la convezione organizzata con forti correnti ascensionali aumenterà verso Sud, dove sono previsti valori di CAPE più elevati e un forte wind shear verticale. È previsto principalmente rischio di pioggia per la Sardegna, la Corsica e il Nord Italia/Alpi“. “Il rischio di grandine grande o molto grande e forti raffiche di vento aumenterà verso Sud, dove sono previste supercelle“. “La copertura dei temporali è incerta sul Centro/Sud Italia“, tuttavia, “le aree in cui i profili sembrano favorire l’innesco sono state definite come livello 2, nonostante la relativamente scarsa precipitazione convettiva modellata. Si prevede che il wind shear a bassa quota aumenterà verso le ore serali, ma lo stesso avverrà per la stabilità della bassa troposfera, rendendo il rischio di tornado molto incerto,” conclude il bollettino.

Dove pioverà oggi

In sintesi, secondo il bollettino ESTOFEX, in Italia, oggi il maltempo colpirà principalmente l’Italia centrale, dove sono previste forti piogge, grandine di grandi dimensioni e un rischio minore di forti raffiche di vento e tornado. Anche la Sardegna registrerà forti piogge. Nel Nord Italia e sulle Alpi ci saranno forti piogge, con un rischio minore di grandine grande e raffiche di vento. Al Centro/Sud Italia, i temporali sono meno certi, ma alcune aree potrebbero comunque registrare forti piogge e grandine, con un rischio molto basso di tornado.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.