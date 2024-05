Allerta Meteo ESTOFEX per il 1° Maggio: forte maltempo, Festa del Lavoro con rischio tornado

MeteoWeb

Forte maltempo in questo mercoledì 1 Maggio in alcune aree dell’Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi mercoledì 1 Maggio, Festa del Lavoro, fino alle 8 di domani, giovedì 2 Maggio 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso super tutta la Francia principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e in misura minore per forti piogge e tornado. Un livello 1 è stato diramato per tutto il Belgio principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e in misura minore per tornado. È stato previsto un livello 1 per il Sud dei Paesi Bassi e l’Ovest della Germania principalmente per forti raffiche di vento e grandinate.

Emesso un livello 1 per la parte estrema del Nord/Ovest della Spagna (Catalogna), l’Italia e Croazia/Slovenia principalmente per forti piogge. Un livello 1 è stato previsto per una fascia dall’Africa settentrionale fino alla Corsica e alla Sardegna principalmente per grandinate e forti raffiche di vento. Infine, un livello 1 è stato emesso per tutta la Turchia e il Medio Oriente principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo ESTOFEX per oggi 1 Maggio, i dettagli

In dettaglio, per quanto riguarda l’allerta meteo relativa al settore dalla costa Ovest dell’Italia fino alla Croazia, il bollettino del Centro ESTOFEX riporta che “sono previsti diversi cicli di piogge e tempeste nell’area“, con “minacce di forti piogge“. “La minaccia sarà massimizzata sulle Alpi e sull’Istria/la Slovenia, dove è previsto anche un forte flusso ascendente/verso terra. Sul Nord/Ovest dell’Italia, sulle pianure, ci sarà un rischio marginale di tornado“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.