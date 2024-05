Allerta Meteo Estofex: rischio di grandine grossa al Nord-Est

MeteoWeb

Il maltempo non molla la sua morsa sul Nord Italia dopo i disastri degli ultimi due giorni e anche domani si farà sentire sulle nostre regioni settentrionali. Il Centro European Storm Forecast Experiment (Estofex) ha emanato un nuovo bollettino meteo che indica un’allerta di livello 1 per il Nord-Est dell’Italia principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Un’allerta di livello 1 e 2 interessa l’Austria orientale fino all’Ungheria centrale per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, precipitazioni convettive eccessive e, in misura minore, tornado.

Un livello 1 e 2 sono stati emessi per l’Ungheria meridionale, la Serbia e parti della Bosnia-Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per forti raffiche di vento.

Viene emesso un livello 1 per la Spagna settentrionale e l’estremo sud della Francia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e precipitazioni convettive eccessive. Viene emesso un livello 1 dal centro al Nord-Ovest della Francia principalmente per precipitazioni convettive eccessive.

Emesso un livello 1 per l’estremo Ovest della Germania e per parti dei Paesi Bassi per precipitazioni convettive eccessive.

Infine, livello 1 per la Turchia centrale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

La situazione sinottica

Il bollettino Estofex spiega che rimane in atto un modello ad omega con un anticiclone di blocco sul Mar Baltico, affiancato da minimi in cut-off sul Golfo di Biscaglia e sulla Russia sudoccidentale. La corrente a getto di medio livello è quindi divisa in un ramo subtropicale, che attraversa la regione mediterranea e i Balcani, e un ramo polare, che influenza solo l’Islanda e l’estremo Nord della Scandinavia. La maggior parte dell’Europa è piena di masse d’aria stagionalmente temperate e umide di origine atlantica (o mediterranea). Nella zona dell’anticiclone di blocco prevalgono condizioni più calde e asciutte.

Il minimo occidentale estende la sua influenza anche alla Germania, alla regione alpina e ai Balcani, oltre che all’Italia e alla Francia. Un CAPE da basso a moderato si forma in risposta al riscaldamento diurno e/o ai processi di sollevamento sinottico in vaste aree sotto questa influenza ciclonica.

Nord Italia, Francia e Spagna settentrionale

Il riscaldamento diurno crea alcune centinaia di J/kg di CAPE anche nell’aria marittima umida dietro il sistema frontale e vicino al centro minimo in cut-off, si legge nel bollettino Estofex. Un certo sollevamento sinottico sul lato ciclonico della corrente a getto è distinguibile su Spagna e Francia, ma rimane piuttosto diffuso. Temporali diurni sparsi possono produrre piogge eccessive localizzate. Non sono escluse grandi quantità di grandine piccole e isolate forti raffiche di vento. Non è ancora chiaro quanto a nord si estenderanno i margini della corrente a getto subtropicale, ma la convezione sulla Spagna nordorientale e sull’estremo sud della Francia potrebbe semplicemente attingere ad un deep-layer shear fino a 20 m/s e produrre grandine più grande.

Stesso discorso per le Alpi italiane, anche se un lieve cedimento sinottico, nonché la copertura nevosa ancora abbondante alle quote più elevate, manterranno il numero dei temporali su livelli più bassi.

