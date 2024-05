Allerta Meteo ESTOFEX: il bel tempo ha le ore contate, “temporali in arrivo”

MeteoWeb

Allerta Meteo, torna la pioggia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso, valido dalle 8 di oggi domenica 12 maggio, fino alle 8 di domani, lunedì 13 maggio 2024. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per l’Est della Turchia verso l’Armenia principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e piogge intense. Un livello 1 è stato previsto per parti del Sud della Francia principalmente per grandinate isolate di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. La mappa ESTOFEX mostra inoltre un rischio temporali al Nord Italia e al Centro/Sud.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

“Un blocco persistente sopra l’Europa centrale e il Centro /Nord è circondata da onde estese, che si estendono nella Baia di Biscaglia ad Ovest e nel Mediterraneo orientale a Est del blocco. In superficie, un canale di bassa pressione strutturato ed esteso sopra la Francia verso la Svizzera diventa il principale focus per l’attività temporalesca più diffusa,” spiega il bollettino di allerta meteo ESTOFEX. Un canale di bassa pressione esteso è caratterizzato da una massa d’aria instabile e umida. Per quanto riguarda la Francia, è alto il rischio di grandine e raffiche di vento, ma le piogge intense rappresentano la criticità principale. Durante le ore notturne, il rischio precipitazioni intense interesserà anche Svizzera e Nord Italia, conclude il bollettino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.