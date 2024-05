Allerta Meteo, ecco il grande Ciclone che provocherà il maltempo della prossima settimana

MeteoWeb

Splende il sole in quasi tutt’Italia in questo sabato di metà maggio che segue una settimana di forte maltempo sull’Italia, e ne anticipa un’altra. Al Sud in realtà si stanno verificando forti temporali pomeridiani: il più forte su Catanzaro, dov’è in corso un nubifragio, ma altri stanno interessando le zone interne tra Puglia, Basilicata, Campania centro-meridionale, Calabria e Sicilia orientale. Nubifragi in corso anche sugli Iblei, in Sicilia, tra Modica e Noto.

L’ultima immagine satellitare è davvero spettacolare: mostra l’Italia sgombera da nubi ma anche lo sviluppo della cumulogenesi convettiva nelle zone interne del Sud (e in modo più isolato anche al Centro/Nord). Altri forti temporali convettivi in sviluppo in Albania e sui Balcani meridionali:

Già domani, domenica 12 maggio, il maltempo tornerà a colpire il Nord con forti temporali pomeridiani che interesseranno Alpi e Prealpi in modo abbastanza isolato, localizzato e sparso a macchia di leopardo. Sarà ancora spiccata variabilità, ma poi lunedì 13 maggio la situazione degenererà con forti temporali pomeridiani in tutt’Italia e maltempo più diffuso, organico e generalizzato in tutto il Nord.

A provocare questa nuova grande ondata di maltempo, che proseguirà per tutta la settimana, sarà un altro grande ciclone atlantico che scivolerà dall’Irlanda alla Bretagna e da lì sulla Francia, un po’ come accaduto nella prima fase del peggioramento della scorsa settimana. Già martedì 14 maggio la tempesta sarà sulla Bretagna, profonda quasi 990hPa, con un forte gradiente barico tra le isole Britanniche e l’Europa occidentale fin sul Mediterraneo:

Sull’Italia il maltempo durerà tutta la settimana. Tra martedì sera e mercoledì 15 maggio avremo fenomeni violentissimi in tutto il Nord, con forti nubifragi e accumuli pluviometrici superiori ai 100–150mm di pioggia in poche ore. Mercoledì forti temporali pomeridiani colpiranno anche il Sud, in Calabria e Sicilia, ma sarà giovedì 16 la giornata in cui il maltempo colpirà maggiormente il Sud con forti piogge e temporali in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra giovedì sera e venerdì 17 maggio altra sfuriata temporalesca molto violenta sia al Nord che al Sud. Soltanto le Regioni del Centro potrebbero essere parzialmente risparmiate dai fenomeni meteo più estremi, ma per questi dettagli dobbiamo ancora attendere i prossimi aggiornamenti meteorologici.

Intanto le mappe sinottiche di ECMWF forniscono il dettaglio sulla traiettoria del nuovo ciclone in arrivo dall’oceano Atlantico, e sono eloquenti sull’entità del maltempo che colpirà l’Italia in settimana:

Allerta Meteo, il grande ciclone Atlantico che scatenerà forte maltempo sull'Italia la prossima settimana

