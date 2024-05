Allerta Meteo Lombardia: domani nubifragi e grandinate, rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 19 maggio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, idraulico. Per la restante parte di oggi 19 maggio, “saranno possibili, sui rilievi, isolati inneschi di rovesci o temporali di breve durata. Sulla pianura le precipitazioni saranno meno probabili, ma in serata non si esclude qualche occasionale fenomeno convettivo in transito in particolare sulle zone della bassa pianura“.

Allerta Meteo in Lombardia, nubifragi e grandine domani 20 maggio

Nelle prime ore e nella mattinata di domani 20 maggio, l’allerta meteo per la Lombardia prevede “deboli rovesci o occasionali temporali sulle zone meridionali, in estensione e intensificazione nel corso del pomeriggio verso le zone occidentali e centrali di alta pianura e prealpine, in questa fase non si escludono locali fenomeni grandinigeni e locali raffiche di vento superiori a 50 km/h. In tarda serata, l’approfondimento di un minimo depressionario sul Golfo Ligure richiamerà flussi molto umidi da Sud-Est favorendo sulle zone meridionali e centrali intense precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, con picchi di precipitazioni orarie di oltre 30 mm. Sulle altre zone precipitazioni meno intense, ma sono probabili cumulate di pioggia fino a 45 mm nelle 12 ore anche sulle zone orientali prealpine. Si prevede ventilazione in generale moderata nella seconda parte della giornata con locali rinforzi durante gli eventi convettivi più intensi. Si segnala che a causa delle precipitazioni che hanno interessato il bacino del fiume Po negli ultimi giorni, si sta registrando il transito di un’onda di piena (morbida) nel tratto lombardo. Il dettaglio della previsione idraulica è oggetto del Bollettino di Monitoraggio e Previsione consultabile alla sezione “Archivio documenti” sull’app e webapp allertaLOM“.

