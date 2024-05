Allerta Meteo: anche oggi Italia bersagliata da grandine e nubifragi, ecco il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Nuova allerta meteo per gran parte d’Italia per piogge intense, grandine e forti raffiche di vento: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, sabato 25 maggio, alle 8 di domani, domenica 26 maggio 2024. In dettaglio, un livello 1 è emesso per ampie aree tra l’Italia, il Sud della Finlandia e la Romania, e un livello 2 per parti dell’Austria, della Repubblica Ceca, della Germania e della Polonia, principalmente per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni, e in misura minore per raffiche di vento convettivo severo. Un livello 1 è stato previsto per parti della Turchia e dell’Iran per precipitazioni convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento convettivo severo.

Allerta Meteo oggi 25 maggio 2024: il bollettino ESTOFEX

Sotto deboli gradienti di pressione, diverse zone di bassa pressione influenzano la maggior parte delle parti d’Europa, dalle Isole Britanniche all’Europa centrale e orientale, ai Balcani, alla Turchia e di più in Italia e Grecia, portando un clima stagionalmente temperato e piuttosto instabile, spiega il bollettino ESTOFEX. Un anticiclone di blocco rimane posizionato sulla Scandinavia e sulla Russia occidentale, e un breve afflusso di aria polare inonda la Scandinavia settentrionale sul suo lato anteriore. Un debole cresta subtropicale si estende nella Penisola Iberica, ma non si amplifica ulteriormente.

Per quanto riguarda le aree contrassegnate da livello 1 e livello 2 in Europa, temporali sparsi o diffusi, disorganizzati e influenzati dal riscaldamento diurno si formeranno nuovamente su caratteristiche orografiche, lungo confini di outflow, gradienti di insolazione, altre zone di convergenza (diffuse) e davanti a massimi di vorticità in quota in movimento. ESTOFEX prevede modalità convettive di singole celle, alcune multicelle e cluster più grandi. Il pericolo principale è la pioggia eccessiva, mentre le tempeste più intense possono anche portare grandine grande, abbondante piccola grandine e/o raffiche di vento isolate severe.

Dove pioverà oggi in Italia

In Italia oggi si prevedono condizioni meteo instabili. Il bollettino e la mappa ESTOFEX riportano un’area di livello 1 al Centro/Nord, con temporali attesi, però, anche al Sud. Diverse depressioni a livello medio e superficiale porteranno a una situazione di bassa pressione, favorendo la formazione di temporali disorganizzati durante il giorno, soprattutto nelle aree montuose e lungo zone di convergenza. Questi temporali possono determinare piogge eccessive, grandine e forti raffiche di vento. Complessivamente, il tempo sarà variabile e dinamico, con brevi periodi di sole alternati a rovesci e temporali.

