Allerta Meteo, weekend di maltempo da Nord a Sud: freddo anomalo, temporali e grandine

Fine maggio come pieno autunno: l’Italia vive un weekend di maltempo e freddo anomalo da Nord a Sud. Oggi, sabato 25 maggio, la giornata è iniziata con piogge e temporali localmente intensi dalle Alpi alla Sicilia: violenti temporali con grandine hanno colpito il Veneto, dove sono caduti ben 47mm a Roverchiara e intensi nubifragi hanno colpito anche Padova. Violentissime le grandinate in varie località della Regione, analoghe a quelle di ieri in Piemonte ma oggi in Veneto con chicchi molto più grossi e quindi danni molto più gravi. Le temperature sono crollate a +12°C in pieno giorno, stessa minima di Torino dov’è presente al suolo ancora una grande quantità della grandine caduta ieri.

Il mese di maggio si concluderà con un’anomalia termica mensile di -2°C al Nord/Ovest e record pluviometrici eccezionali: un mese davvero incredibile! Ma il maltempo di oggi non è limitato soltanto al Nord, al Veneto, alla Liguria e alla Lombardia: un fronte temporalesco ha attraversato la Sardegna, la Sicilia e adesso insiste su buona parte del Sud, come possiamo vedere dai satelliti meteo animati:

In Sicilia sono caduti 15-16mm di pioggia in una vasta area compresa tra Palermo, Messina, Catania, Enna e Caltanissetta, proprio nelle zone più colpite dalla siccità che è sempre meno grave dopo le piogge delle ultime settimane. Piogge che continueranno anche nelle prossime ore, pure in Sicilia, a partire dal pomeriggio di oggi.

Allerta Meteo: allarme per i forti temporali pomeridiani odierni

Quello di oggi, infatti, sarà un pomeriggio tempestoso in gran parte d’Italia con violenti temporali pomeridiani che colpiranno duramente l’Italia appenninica, provocando nubifragi e grandinate. Forti temporali anche sulle Alpi, e in Sicilia appunto:



Allerta Meteo per domani, domenica 26 maggio

Il maltempo non si fermerà neanche domani, domenica 26 maggio, quando si ripeteranno forti temporali pomeridiani soprattutto al Centro/Sud, anche se non mancherà qualche fenomeno al Nord/Est:

E sarà ancora maltempo la prossima settimana, con un altro transito temporalesco estremo al Nord tra lunedì sera e martedì, e poi ulteriori fenomeni di instabilità nel corso della settimana. Un’altra all’insegna di freddo anomalo e fenomeni meteo estremi. Volgendo lo sguardo a medio termine, è anche così che inizierà il mese di giugno.

