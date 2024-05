Maltempo, violente grandinate in Veneto: chicchi di 5cm a Porto Viro, grandi accumuli ad Agugliaro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Italia continua ad essere bersagliata dal maltempo estremo: dopo la violenta grandinata di ieri a Torino, oggi è toccato al Veneto. Forti temporali, infatti, hanno colpito la regione nella prima parte di oggi, sabato 25 maggio. Un’intensa multicella temporalesca ha interessato Veronese, Padovano e Rodigino, provocando violente grandinate. A Porto Viro, in provincia di Rovigo, la grandine ha raggiunto chicchi di 5cm: è facile aspettarsi tanti danni, alle auto, agli oggetti esterni e all’agricoltura. Nel Vicentino, invece, la grandine è stata abbondante ma di piccole dimensioni: lo confermano le immagini da Agugliaro, dove il paesaggio si è praticamente imbiancato come fosse neve. Ingenti gli accumuli di grandine sulle strade, tanto che si è dovuto ricorrere alle ruspe per rimuoverle.

Sul fronte piogge, segnaliamo 47mm a Roverchiara, 37mm a Cologna Veneta, 26mm a Cagnano, 16mm a Padova, 13mm a Teolo, Ponte San Nicolo, 12mm a Rosolina.

Si spala la grandine ad Agugliaro, nel basso Vicentino

Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina a Bonavicina, nel comune di San Pietro di Morubio, e in altre zone della Bassa Veronese. Condifesa Verona Codive, l’ente che si occupa delle assicurazioni agevolate in agricoltura, rende noto che sono scesi 60mm di pioggia in 10 minuti con grandine di piccole dimensioni ma persistente. L’episodio di maltempo ha creato una fitta coltre di ghiaccio a terra, danneggiando le colture presenti in zona, soprattutto erbacee, tabacco, mais e pomodoro. Campi allagati a Bonavicina. Il maltempo con grandine ha colpito anche i comuni di Boschi Sant’Anna, Casaleone, Belfiore, Roverchiara e Zevio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.