Allerta Meteo Piemonte: 1 e 2 Maggio con forti temporali, “attenzione a domani”

Allerta Meteo per condizioni di maltempo oggi 1 Maggio e domani 2 Maggio sul Piemonte, “con precipitazioni moderate o forti diffuse a possibile carattere temporalesco soprattutto giovedì“: è quanto si legge nell’avviso diramato da Arpa regionale. “Quota neve localmente in calo fino a 1600 m domani. Allerta gialla su zona B, C e D per valanghe e sulle zone B, C, D, E, I, L e M per locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di domani“.

“Condizioni di tempo perturbato tra oggi e domani sul Piemonte, con precipitazioni moderate o forti diffuse, a possibile carattere temporalesco in particolare nelle giornata di domani,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Quota neve sui 1800-2000 m sui settori alpini occidentali, in calo fino a 1600 m domani, e oltre i 2000 m sui restanti settori, in successivo calo fino a 1700-1900 m. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di domani a partire dai settori sudorientali“.

“La discesa di una saccatura dalle isole britanniche sul Mediterraneo occidentale e il successivo isolamento di un minimo sul Tirreno, che si porterà nella serata di domani sull’Italia centrale, mantiene tempo perturbato sul Piemonte fino a domani, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; valori forti o molto forti sono attesi su zone montane e pedemontane alpine. La quota neve sarà in calo dai 1800-2000 m di oggi ai 1600-1800 m di domani,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Lo spostamento del minimo verso est garantirà un progressivo miglioramento del tempo, con condizioni ancora moderatamente instabili venerdì e più stabili e soleggiate sabato“.

1-2 Maggio, maltempo in Piemonte: i bollettini di allerta meteo

