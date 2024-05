Allerta Meteo Piemonte: nuovi forti temporali e grandinate dal pomeriggio

MeteoWeb

“Allerta gialla per temporali oggi e per piogge intense e più continue domani. Persiste il tempo molto instabile con rovesci e temporali che a più riprese si attiveranno nel corso del pomeriggio odierno, associati localmente a grandinate di medio-piccole dimensioni e a raffiche di vento sostenute. I fenomeni saranno più diffusi ed organizzati nella giornata di domani“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 22 maggio, da Arpa Piemonte.

“Persiste questa fase caratterizzata da tempo spiccatamente instabile con rovesci e temporali che a più riprese si attiveranno nel corso del pomeriggio odierno e per tutte le prossime scadenze, associati localmente a grandinate di medio-piccole dimensioni e a raffiche di vento sostenute, risultando più diffusi ed organizzati nella giornata di domani,” rimarca il bollettino di vigilanza.

“Prosegue questa fase caratterizzata da spiccata variabilità atmosferica, a causa della presenza di una vasta area depressionaria nordatlantica che con la sua propaggine meridionale fa affluire a più riprese alle nostre latitudini aria più fresca ed instabile, favorendo così ancora per il pomeriggio odierno e fino alla giornata di sabato l’innesco di rovesci e temporali sparsi, localmente intensi ed associati a grandinate“: è quanto si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “A tendere solo la giornata di domenica vedrà il prevalere di condizioni stabili grazie alla temporanea rimonta dell’alta pressione sull’Europa sudoccidentale“.

