Allerta Meteo Piemonte: ancora rovesci in tutta la regione

"Allerta gialla per precipitazioni diffuse, in attenuazione dalla notte. Rovesci sparsi e intermittenti su tutta la regione oggi pomeriggio, ancora localmente più consistenti sul settore orientale, in graduale attenuazione da ovest in serata. Fenomeni più deboli e isolati domani pomeriggio, parzialmente più estesi sabato pomeriggio. Moderati rinforzi di vento sull'Appennino domani": è quanto si legge nell'allerta meteo diramata oggi, 16 maggio, da Arpa Piemonte.

“Rovesci sparsi e intermittenti su tutta la regione oggi pomeriggio, ancora localmente più consistenti sul settore orientale, in graduale attenuazione da ovest in serata. Fenomeni più deboli e isolati domani pomeriggio, parzialmente più estesi sabato pomeriggio. Moderati rinforzi di vento sull’Appennino domani,” rimarca il bollettino di vigilanza.

“Un vortice depressionario atlantico, centrato tra la Normandia e il Golfo di Guascogna, convoglia sul Piemonte flussi umidi meridionali, determinando diffuso maltempo ancora per la giornata odierna,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Dalla serata una maggior rotazione del flusso da ovest favorirà un’attenuazione dell’instabilità con progressive schiarite per la giornata di domani. Tuttavia la persistenza della bassa pressione sull’Europa occidentale manterrà una moderata instabilità sul Piemonte anche per i prossimi giorni, con schiarite di giorno e maggiori addensamenti nel pomeriggio, con associati locali rovesci in parziale estensione dalle Alpi alle pianure dal tardo pomeriggio alla notte. Col ritorno del sole dalla giornata di domani si avrà un rialzo delle temperature massime“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

