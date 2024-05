Alluvione in Brasile: aumentano le vittime, Lula garantisce aiuti del governo

MeteoWeb

Il governo federale del Brasile “sarà al 100% a disposizione dello Stato di Rio Grande do Sul“ colpito negli ultimi due giorni da un’alluvione che ha provocato morte e distruzione. Lo ha detto il Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva nel corso di un incontro istituzionale a Porto Alegre dove è volato accompagnato da una folta delegazione governativa per seguire da vicino le operazioni di emergenza. “Tutto ciò che è alla portata del governo sarà fatto. Non mancherà il denaro per l’assistenza sanitaria, il ripristino dei trasporti e l’invio di alimenti alla popolazione”, ha detto Lula, evidenziando che la conta dei danni e la ricerca delle risorse per la ricostruzione saranno fatte in seguito perché “ora la priorità è salvare le persone”.

Intanto – secondo il portale G1 – il bilancio delle vittime è salito a 24. Oltre ai decessi, la Protezione Civile locale parla di almeno 11 persone ferite e di 21 dispersi. Il governo dello Stato ha decretato lo stato di calamità pubblica per le intense piogge. Molte località dei 147 municipi colpiti sono isolate a causa di frane e allagamenti che hanno distrutto strade e ponti. Una parte dello Stato è senza elettricità e almeno 14.500 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Resta, inoltre, l’allerta meteo per le prossime 36 ore in cui i meteorologi venti oltre i 100km/h e piogge intense.

