Alluvione Lombardia: 11 persone fuori casa nel Milanese

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, insieme al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Nicola Micele, ha fatto visita ai comuni di Bellinzago Lombardo e Gessate, pesantemente colpiti dall’alluvione della scorsa settimana in Lombardia. Accompagnato dai sindaci Michele Avola e Lucia Mantegazza, il prefetto Sgaraglia ha fatto un sopralluogo alla frazione di Villa Fornaci, ex tratto di Padana superiore che si trova al confine tra i due comuni dove sono stati registrati i maggiori danni per il forte maltempo.

I sindaci hanno riferito al prefetto che attualmente sono più di 11 le persone ospitate in sistemazioni di emergenza presso parenti oppure in residence.

Dopo gli allagamenti, grazie al pronto intervento dei soccorsi, coordinati da centro coordinamento soccorsi, attivato nell’immediatezza dell’emergenza presso la prefettura di Milano, sono state liberate dall’acqua le abitazioni ed è stata ripristinata la corrente elettrica. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione di tutto il materiale danneggiato dall’acqua e, grazie al lavoro dei volontari e ai mezzi della società Cem Ambiente partecipata dei due Comuni, si lavora per il graduale ritorno alla normalità. I due Comuni, da questa mattina, hanno attivato il centro di raccolta delle segnalazioni di danno per quantificare la stima degli interventi da attivare.

Nel corso dell’incontro, sono state esaminate le criticità, in particolare relativamente allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino delle condizioni igieniche e all’attività delle forze di polizia per evitare fenomeni di sciacallaggio che saranno anche oggetto di un apposito tavolo di coordinamento che verrà istituito in prefettura. I sindaci hanno ringraziato il prefetto per la disponibilità e la vicinanza assicurata durante tutta la fase di emergenza.

A seguito dell’allerta meteo rossa emessa dalla Regione Lombardia, è stato prontamente riattivato, presso la sala operativa della prefettura, il centro coordinamento soccorsi per coordinare i soccorsi e monitorare le criticità che si dovessero presentare nel territorio provinciale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.