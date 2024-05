Ritrovato nei Pirenei un anello che potrebbe svelare il passaggio dell’esercito di Annibale

MeteoWeb

Un edificio in rovina nei Pirenei offre una testimonianza di una tragedia antica: un incendio devastante che distrusse un insediamento, bruciando tutto, tranne un prezioso orecchino d’oro nascosto. Gli scavi archeologici nell’Edificio G del sito dell’età del ferro di Tossal de Baltarga (comarca di Baixa Cerdanya, Catalogna) hanno rivelato uno stile di vita segnato dalla violenza, probabilmente un episodio dimenticato della guerra tra Cartagine e Roma.

Annibale tra i Pirenei

“La distruzione è stata datata intorno alla fine del III secolo a.C., momento in cui i Pirenei furono coinvolti nella Seconda Guerra Punica e nel passaggio delle truppe di Annibale,” ha affermato il dottor Oriol Olesti Vila dell’Università Autonoma di Barcellona, autore principale dello studio pubblicato su Frontiere nell’archeologia ambientale. “È probabile che la violenta distruzione del sito sia collegata a questa guerra. L’incendio generale indica una distruzione antropica, intenzionale e molto efficace: non solo l’edificio G, ma tutti gli edifici del sito furono distrutti. Nell’edificio D abbiamo trovato un cane intero, bruciato.”

Tossal de Baltarga era un fortilizio della comunità Cerretani, situato vicino al Castellot de Bolvir. Sebbene privo di mura difensive, godeva di un’eccellente vista sul fiume e sulle principali vie di comunicazione della regione. La sua improvvisa distruzione ha preservato resti organici che permettono agli archeologi di ricostruire dettagliatamente la vita dei suoi abitanti fino al momento del devastante incendio.

“Queste valli erano un territorio importante dal punto di vista economico e strategico,” ha spiegato Olesti Vila. “Sappiamo che Annibale oltrepassò i Pirenei combattendo contro le tribù locali, probabilmente i Cerretani. Non si conservano molti resti archeologici di questa spedizione. Tossal de Baltarga è probabilmente uno dei migliori esempi.”

La ricostruzione dell’accaduto

L’edificio G aveva due piani. Il fuoco fu così violento che il tetto, le travi di sostegno e il solaio superiore in legno crollarono, ma alcuni oggetti di valore sopravvissero: gli archeologi hanno trovato un piccone di ferro e l’orecchino d’oro, nascosti in un vasetto. Il piano superiore era suddiviso in spazi destinati alla cucina e alla produzione tessile, come dimostrano le numerose fusaiole e pesi da telaio rinvenuti. Sono stati trovati anche cereali commestibili come avena e orzo e alcuni recipienti per cucinare, con residui che indicano che gli abitanti bevevano latte e mangiavano stufati di maiale.

Sebbene non siano stati trovati resti umani nell’edificio G, sei animali non riuscirono a fuggire: quattro pecore, capre e cavalli furono trovati nei loro recinti di legno con il loro mangime. Potrebbero essere stati intrappolati da una porta chiusa, spiegando il legno bruciato all’ingresso.

“Queste comunità montane non erano chiuse negli altopiani, ma collegate con le aree vicine, scambiando prodotti e, probabilmente, background culturali,” ha detto Olesti Vila. “L’economia complessa indica una società dell’età del ferro adattata al proprio ambiente e che sfruttava le risorse degli altopiani. Ma mostra anche il loro contatto con altre comunità.”

“Una distruzione improvvisa”

“La nostra ricostruzione implica una distruzione improvvisa, senza scampo, che non ha lasciato nemmeno il tempo per aprire la porta della stalla e salvare gli animali,” ha aggiunto Olesti Vila. “Potrebbe trattarsi semplicemente di un incendio locale inaspettato. Ma la presenza di un orecchino d’oro nascosto indica l’anticipazione da parte della popolazione locale di qualche tipo di minaccia, probabilmente l’arrivo di un nemico. Inoltre, il fatto di tenere un numero così elevato di animali in una piccola stalla suggerisce l’anticipazione di un pericolo.”

Gli archeologi non sanno cosa accadde alla gente di Tossal de Baltarga, che alla fine fu rioccupata e presidiata dai romani. Probabilmente, una parte della comunità sopravvisse all’incendio. Forse ricordando l’incendio dell’edificio G, questi successivi occupanti costruirono delle difese, inclusa un’imponente torre di guardia.

