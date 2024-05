Annullato il decollo di Starliner, anomalia su una valvola del razzo Atlas V

MeteoWeb

L’attesa non è terminata per il lancio di Starliner. È stato annullato il liftoff della nuova capsula commerciale di Boeing, in programma alle 04:34 di oggi ora italiana, a causa di un problema con una “valvola di sfogo dell’ossigeno sullo stadio Centaur dell’Atlas V“, ha spiegato la NASA. Atlas V, il razzo di United Launch Alliance, ha effettuato missioni dal 2002 con un tasso di successo del 100%, ma questa è la sua prima missione con astronauti.

Rinviato il lancio di Starliner

“Il team di ingegneri ha valutato che il veicolo non è in una configurazione in cui possiamo procedere con il volo oggi“, ha spiegato un funzionario del Mission Control in un messaggio trasmesso da NASA TV circa due ore e un minuto prima del lancio. Non è stata annunciata una nuova data per il liftoff, ma le opportunità di backup sono 2 nella settimana in corso.

La missione

Una volta nello Spazio, Starliner trasporterà il suo primo equipaggio di astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale: Barry “Butch” Wilmore e Suni Williams. Sono entrambi ex piloti collaudatori della Marina degli Stati Uniti e astronauti veterani della Stazione Spaziale Internazionale. Dovrebbero trascorrere circa una settimana nel complesso orbitante.

Quando Wilmore e Williams voleranno nello Spazio, diventerà il primo equipaggio a farlo da Cape Canaveral dall’Apollo 7 nel 1968. Saranno anche i primi esseri umani a volare nello Spazio a bordo di un razzo Atlas dal 1963.

La NASA punta a rendere Starliner operativa per le missioni il prossimo anno, diventando il 2° veicolo spaziale di questo tipo a volare dal suolo americano. L’altro fornitore commerciale è SpaceX, che ha inviato equipaggi sulla ISS sin dal suo primo lancio di prova nel 2020.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.