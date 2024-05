L’attività solare dopo la grande tempesta geomagnetica, ecco cosa ci attende oggi

MeteoWeb

Secondo lo Space Weather Prediction Center della NOAA la grande tempesta geomagnetica che ha interessato la Terra è ormai conclusa. Non c’è alcuna possibilità di ulteriore attività G5 questa settimana perché tutte le grandi espulsioni di massa coronale (CME) hanno raggiunto e oltrepassato il nostro pianeta. Tuttavia, oggi, 13 maggio, sono possibili tempeste di classe G2 in risposta a un colpo di striscio proveniente dalla CME ritratta nelle immagini in alto e di seguito.

La situazione attuale e le previsioni di tempesta geomagnetica dello SWPC NOAA

Le CME e la tempesta G5

Nei giorni scorsi diverse CME hanno colpito la Terra innescando una grande tempesta geomagnetica G5, la più intensa degli ultimi anni: le aurore si sono spinte fino a basse latitudini colorando i cieli di località insolite.

Le CME sono espulsioni di grandi quantità di plasma magnetizzato, composte principalmente da elettroni e protoni, che vengono accelerate a velocità estremamente elevate nel mezzo interplanetario. Questi eventi sono spesso associati a particolari attività solari, come le eruzioni solari e i brillamenti, durante i quali il campo magnetico del Sole subisce disturbi significativi.

Quando una CME è diretta verso la Terra e interagisce con il campo magnetico del nostro pianeta, si possono verificare varie conseguenze. Una di queste è la tempesta geomagnetica, un fenomeno che coinvolge l’interazione tra il campo magnetico terrestre e il flusso di particelle e energia proveniente dal Sole. Le tempeste geomagnetiche sono classificate su una scala da G1 a G5 in base alla loro intensità, con G5 che rappresenta il livello più alto di attività.

Le tempeste geomagnetiche di classe G5 sono estremamente intense e possono provocare una serie di effetti sulla Terra. Tra questi ci sono le aurore, spettacolari fenomeni luminosi che si verificano nelle regioni polari del nostro pianeta. Durante una tempesta geomagnetica di classe G5, le aurore possono estendersi molto oltre le zone polari, raggiungendo latitudini insolite e colorando i cieli di spettacolari tonalità.

Oltre alle aurore, le tempeste geomagnetiche G5 possono causare problemi tecnici su dispositivi elettronici, interruzioni nelle comunicazioni radio e satellitari, e talvolta danni alle infrastrutture elettriche. Le particelle ad alta energia associate a queste tempeste possono interferire con i sistemi tecnologici e creare disturbi nelle reti di distribuzione elettrica.

