Tempesta geomagnetica: problemi a reti elettriche e GPS inutilizzabili

È l’argomento del giorno e non potrebbe essere altrimenti vista l’eccezionalità dell’evento. La tempesta geomagnetica estrema di classe G5 non ha solo portato lo spettacolo dell’aurora polare a latitudini ben più basse del solito. È noto, infatti, che le tempeste geomagnetiche possono causare problemi alle reti elettriche, ai segnali GPS, ai satelliti e a molti altri dispositivi del mondo moderno. Lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA ha reso noto che “ci sono state segnalazioni di anomalie della rete elettrica e di degradazione dei segnali GPS e delle comunicazioni ad alta frequenza”. I segnali per la navigazione satellitare sono stati inutilizzabili per ore. Può quindi succedere che il segnale GPS sui nostri cellulari non riesca a trovare la nostra posizione, proprio a causa dei disturbi geomagnetici in corso.

