Aviaria, il virus nelle acque reflue di 9 città del Texas

Il virus dell’influenza aviaria è stato rinvenuto nelle acque reflue di nove città del Texas. È quanto emerge da uno studio di Baylor College of Medicine, University of Texas Science Center e Texas Epidemic Public Health, secondo il quale il virus è stato trovato in nove delle dieci città esaminate fra il 4 marzo e il 25 aprile. Gli scienziati non specificano le città interessate ma parlano di un’area con una popolazione di milioni di abitanti. Un’analisi “suggerisce l’origine aviaria o bovina ma non è stato possibile escludere altre potenziale fonti, in particolare l’uomo“, si legge in un ‘abstract’ dello studio sulla pubblicazione medRxiv.

