Aziende: accrescere la competitività grazie ai programmi gestionali

La competitività aziendale è un aspetto essenziale per rendere il business resiliente e sostenibile, ma non è semplice per le imprese capire come distinguersi e fare meglio della concorrenza.

Secondo l’ultimo rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi, nonostante le conseguenze negative dovute alla crisi energetica e alla pandemia, le imprese che investono in tecnologie digitali sono più produttive, competitive e dinamiche rispetto alle aziende meno digitalizzate.

Non a caso gli investimenti in tecnologie digitali hanno assunto un’importanza crescente negli ultimi anni, insieme ad altri aspetti come l’internazionalizzazione del business e la valorizzazione del capitale umano. A confermarlo sono i dati dell’Osservatorio Big Data Analytics della School of Management del Politecnico di Milano, infatti la spesa nella digitalizzazione delle aziende italiane ha registrato un aumento del 18% nel 2023 rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore complessivo di 2,85 miliardi di euro.

Per essere competitive sul mercato le imprese deve essere in grado di gestire in modo ottimale i dati, dalla raccolta delle informazioni fino all’analisi dei big data e alla capacità di estrapolare indicazioni strategiche per il business. Per farlo le aziende investono in diversi ambiti legati alla digitalizzazione, tra cui i software gestionali, strumenti indispensabili al giorno d’oggi per gestire e analizzare i dati in maniera efficace ma anche per ottimizzare i processi aziendali, ridurre i costi e aumentare la produttività del business.

Le soluzioni “chiavi in mano” per rendere il business più competitivo

Sul mercato esistono delle soluzioni chiavi in mano che permettono alle imprese di accrescere la propria competitività, sfruttando appieno tutte le opportunità legate alla digitalizzazione.

Si tratta di risorse all’avanguardia come i programmi gestionali per aziende sviluppati da TeamSystem, tech company con oltre 40 anni di esperienza, oggi tra i principali punti di riferimento nel settore ICT in Italia.

I gestionali di TeamSystem consentono una gestione completa dell’impresa, dal magazzino alle attività di marketing e di vendita, inoltre agevolano la trasformazione digitale delle organizzazioni grazie a soluzioni cloud pensate appositamente per l’industria 4.0. Si tratta di una gamma di software – tra cui ERP di ultima generazione, CRM per ottimizzare la gestione delle relazioni con i clienti e gestionali per semplificare l’amministrazione, la logistica e i processi commerciali – per imprese di ogni dimensione, da PMI, studi e microimprese fino alle grandi aziende.

Le soluzioni chiavi in mano consentono alle aziende di usufruire subito dei benefici delle nuove tecnologie digitali. Sono infatti degli strumenti che non richiedono nessuna installazione, con la possibilità di accedere al software in qualsiasi momento e da qualunque luogo, anche in mobilità.

Possono anche essere integrati con altre tecnologie senza particolari difficoltà, sia con altri gestionali aziendali che con applicazioni e software di terze parti. Inoltre, è possibile beneficiare di tecnologie scalabili e modulabili, con tante funzionalità e moduli che consentono di personalizzare il gestionale in base alle proprie esigenze e modificarne le funzioni nel corso del tempo.

Le strategie per migliorare la competitività aziendale attraverso i software gestionali

Per migliorare la competitività aziendale è indispensabile pianificare una strategia ben definita e agire sia nel breve che nel lungo termine. Nel primo caso è necessario intervenire sull’acquisizione di nuovi clienti attraverso attività efficaci di marketing e processi commerciali ottimizzati, per incrementare le vendite e aumentare il fatturato e i profitti.

Nel secondo, invece, è fondamentale migliorare la qualità dell’offerta ai clienti e rendere l’azienda più efficiente, implementando una serie di innovazioni essenziali per mantenere il business competitivo nel tempo.

I software gestionali aiutano in tutti questi processi, offrendo un supporto concreto alle aziende di qualsiasi dimensione per aumentare l’efficienza e la produttività del business. Per esempio, è possibile prendere decisioni basate sui dati per favorire la crescita aziendale, grazie alla possibilità di raccoglierli e analizzarli per individuare nuove opportunità di mercato e rendere le strategie aziendali più efficaci.

Con i gestionali si può espandere la clientela e gestire la base clienti in modo più efficiente, ad esempio valorizzando le informazioni sui clienti e migliorando il servizio clienti.

Tramite i software è possibile usufruire di una migliore gestione finanziaria dell’azienda, attraverso strumenti specifici che permettono di monitorare con accuratezza le entrate, i costi e gli investimenti mediante la creazione di report finanziari avanzati e dettagliati. È inoltre possibile avere un maggiore controllo sul business, monitorando con attenzione tutte le aree aziendali e le performance dell’impresa.

I gestionali offrono un supporto importante anche per migliorare la sostenibilità dell’azienda, per esempio supportando le imprese nella redazione di un bilancio di sostenibilità o in attività come la gestione responsabile dei rifiuti.

Oggi nessuna azienda può fare a meno delle tecnologie digitali, strumenti essenziali per la crescita e la gestione del business in ogni settore e di qualunque tipologie e dimensione. Bisogna però scegliere i gestionali adatti alla propria attività, valutando una serie di aspetti come le funzionalità disponibili, la semplicità di utilizzo, l’integrabilità, la modularità e la scalabilità.

Allo stesso modo, è opportuno investire anche nelle competenze interne, valorizzando la formazione professionale per assicurarsi che i dipendenti aziendali sappiano usare queste tecnologie e sfruttarle appieno per cogliere tutte le opportunità della digitalizzazione.

