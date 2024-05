Caccia della resistenza: l’antica tattica umana per sopravvivere

MeteoWeb

La resistenza alla caccia alla selvaggina potrebbe essere stata efficiente come altri metodi di caccia tradizionali, secondo un articolo pubblicato su Nature Human Behaviour. I risultati, basati sulla modellizzazione e sui conti etnostorici ed etnografici, forniscono supporto all’ipotesi di perseguimento della resistenza.

La resistenza alla caccia

I muscoli locomotori umani sono costituiti principalmente da fibre resistenti alla fatica e questo, insieme alla capacità di sudare il calore metabolico generato da attività prolungata, è unico tra i mammiferi. Come tale, alcuni antropologi hanno proposto l’ipotesi di inseguimento della resistenza, che suggerisce che questi tratti si sono evoluti a causa della selezione per la capacità di inseguire le prede su lunghe distanze. Tuttavia, ci sono state poche segnalazioni di esseri umani contemporanei che cacciano attraverso queste attività di resistenza, e correre è energicamente costoso.

Lo studio

Eugène Morin e Bruce Winterhalder hanno usato la modellazione per stimare il tasso di ritorno della caccia attraverso la corsa di resistenza e hanno scoperto che i guadagni calorifici della corsa di resistenza erano paragonabili ad altri metodi di caccia. Questi risultati suggeriscono che correre potrebbe essere stata una tattica benefica per ottenere cibo.

Gli autori hanno anche compilato e analizzato un database di letteratura etnografica ed etnostorica risalente agli inizi del 1500 ai primi anni 2000 per indagare sul potenziale ruolo della caccia attraverso la corsa di resistenza. Hanno trovato esempi di quasi 400 casi provenienti da 272 luoghi in tutto il mondo in cui gli esseri umani hanno usato attività di resistenza per la caccia, il che suggerisce che questa strategia non era così rara come si pensava in precedenza. Queste attività di resistenza potrebbero aver incluso più di un cacciatore e avvenuto in vari ecosistemi, inclusi ambienti aperti come pianure e biomi forestali.

Morin e Winterhalder suggeriscono che questo tipo di caccia sarebbe stata probabilmente una strategia disponibile per il Pleistocene (da 2,6 milioni a 11.700 anni fa) e potrebbe aver avuto un ruolo anche nell’evoluzione umana. Tuttavia, si nota che questo lavoro si basa su resoconti etnografici di storia recente (per lo più scritti oltre 100 anni fa) che non parlano direttamente del nostro passato evolutivo.

