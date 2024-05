Cade da pala eolica nel Trapanese, morto operaio

MeteoWeb

Un altro tragico incidente sul lavoro in Sicilia. La vittima è un operaio che è caduto per decine di metri mentre si trovava a Salemi, nella provincia di Trapani. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava eseguendo lavori di manutenzione su una pala eolica nella contrada San Nicola, lungo la SP29, quando è caduto all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, due squadre dei vigili del fuoco e il nucleo Saf per recuperare il corpo.

L’operaio, purtroppo, è solo l’ultima vittima di una lunga serie di incidenti sul lavoro in Sicilia. Indossava le imbracature, ma il suo corpo si è fermato a circa 48 metri di altezza, dopo la caduta. La pala eolica su cui stava lavorando ha un’altezza di 112 metri. L’uomo lavorava per conto di una ditta di Napoli, che operava in sub-appalto per il montaggio meccanico. L’incidente è avvenuto al palo 3 del parco eolico ‘Erg 69’ nella contrada Ranchibilotto a Salemi.

