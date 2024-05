MeteoWeb

Nel mezzo di una feroce ondata di caldo, il bacino di 300 ettari di Song May, in Vietnam, è stato ricoperto da centinaia di migliaia di pesci morti: è quanto riporta la CNN. Ad aprile, il Sud del Vietnam è stato colpito da un’intensa siccità, con temperature che hanno raggiunto quasi i +40°C, mettendo gli agricoltori in difficoltà, con gravi conseguenze sui raccolti.

