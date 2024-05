Campi Flegrei, nuova viabilità di evacuazione: domani incontro a Bacoli

MeteoWeb

Si terrà domani, martedì 7 maggio, a partire dalle 16:30, nella sala Ostrichetta della casina Vanvitelliana di Bacoli, l’iniziativa della Regione Campania dedicata alla “Nuova Viabilità di Evacuazione – Arretramento stazione di Torregaveta”. Prenderanno parte all’incontro: il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione; il Presidente della IV commissione consiliare, Luca Cascone; il Presidente del Cda e direttore generale dell’Ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio; il Rup del progetto Fiorentino Borrello. Chiuderà i lavori il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Campi Flegrei, Musumeci: “proseguono gli incontri con i cittadini”

“Nei Campi Flegrei proseguono le attività di prevenzione non strutturale che abbiamo pianificato tra il nostro Dipartimento nazionale ed i Comuni interessati. Dopo l’incontro di Pozzuoli, oggi pomeriggio è la volta di Bacoli ed a metà mese quella di Napoli. Comunicare e informare il cittadino è un metodo che abbiamo consacrato nel nostro decreto-legge dell’ottobre scorso e sul quale continueremo a lavorare senza tregua, assieme alle altre iniziative di prevenzione avviate ed in corso di attuazione“. Lo dichiara il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, in riferimento al calendario degli incontri pubblici previsti per la campagna di comunicazione nell’area dei Campi Flegrei.

