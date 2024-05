Le straordinarie capacità comunicative delle Balene Cachalot che sanno “conversare”

MeteoWeb

Una recente ricerca, resa pubblica su Nature Communications, getta nuova luce sulla complessità della comunicazione delle balene cachalot. Secondo gli autori dello studio, queste maestose creature marine sarebbero in grado di combinare e modulare una vasta gamma di suoni e ritmi al fine di creare chiamate sorprendentemente intricate, le quali, a detta degli studiosi, richiamano parallelismi con il linguaggio umano.

La comunicazione delle Balene Cachalot

La comunicazione, come sottolineato dagli esperti, svolge un ruolo fondamentale all’interno delle comunità animali, aiutandole a prendere decisioni collettive e a coordinare sforzi congiunti, quali la ricerca di cibo e la cura dei propri piccoli. Le balene cachalot, creature dotate di una complessa vita sociale, comunicano tra loro attraverso sequenze di suoni. Sebbene in passato alcuni di questi suoni siano stati identificati come mezzi per comunicare l’identità individuale, molto rimane ancora da scoprire riguardo al sistema comunicativo di queste magnifiche creature.

Per sondare ulteriormente il mistero della comunicazione delle balene cachalot, Praytusha Sharma e il suo team di ricercatori hanno analizzato i dati raccolti dal Dominica Sperm Whale Project, il più ampio archivio di informazioni riguardanti queste balene. Lo studio ha coinvolto l’analisi di registrazioni audio provenienti da circa 60 diverse balene appartenenti alla popolazione delle balene cachalot dell’Est dei Caraibi. I risultati hanno portato alla definizione di un “alfabeto fonetico della balena cachalot“, basato sulle complesse combinazioni di suoni identificate nelle registrazioni. Ciò ha rivelato un sistema di comunicazione delle balene più intricato e capace di trasportare maggiori quantità di informazioni rispetto a quanto precedentemente ipotizzato.

Le “conversazioni” delle balene

In particolare, è emerso che la combinazione e la struttura delle sequenze di suoni prodotte dalle balene sembrano dipendere dal contesto conversazionale in cui gli individui si trovano. Gli autori dello studio hanno individuato una “struttura combinatoria” nel linguaggio delle balene, che consente loro di modulare e combinare diversi suoni e ritmi per creare vocalizzazioni complesse, analoghe al linguaggio umano.

Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, resta ancora molto da scoprire riguardo al significato e alla funzione delle varie combinazioni di suoni. Gli studiosi ritengono che il linguaggio delle balene cachalot potrebbe potenzialmente essere in grado di rappresentare un vasto assortimento di significati, anche se al momento tale ipotesi rimane oggetto di speculazione e ulteriori indagini scientifiche.

