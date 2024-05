Cercano di far volare una mongolfiera con petardi ma esplode: feriti | VIDEO

MeteoWeb

Una mongolfiera contenente petardi è esplosa nelle risaie di Muneng Tengah Hamlet, villaggio di Muneng, distretto di Balong, reggenza di Ponorogo, Giava orientale (Indonesia). A seguito dell’incidente, quattro persone hanno riportato ustioni e sono state portate in ospedale: un 16enne ha subito ferite gravi e si trova in terapia intensiva. Il rumore dell’esplosione è stato udito da tutti gli abitanti del villaggio. “I residenti sono usciti tutti a causa del rumore della mongolfiera”, avvertito anche dai residenti del villaggio di Pandak, ha raccontato un residente.

L’episodio è stato ripreso in un video amatoriale e diffuso sui social. Nel video, si possono vedere decine di persone che cercano di far volare una mongolfiera con centinaia di petardi legati sul fondo del pallone. In poco tempo, la mongolfiera è esplosa, provocando una forte esplosione e mettendo in fuga i presenti.

Oltre al ferimento di quattro persone, molti residenti hanno subito perdite a causa di questa esplosione, per esempio a causa degli incendi che si sono verificati per via dell’impatto con la mongolfiera. “La mongolfiera trasportava molti petardi durante il volo. Quindi è molto pericoloso per le altre persone”, ha spiegato il capo della Polizia di Balong AKP Agus Wibowo.

