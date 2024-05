Corre nudo per il corridoio dell’aereo: arrestato

MeteoWeb

A volte succede che eventi imprevisti portino un volo a tornare indietro all’aeroporto di partenza. Il motivo che ha costretto un aereo a ritornare a Perth poco dopo il decollo, però, è davvero incredibile: un uomo che scorrazzava nudo nel corridoio della cabina. Come riporta il Guardian, è successo su un volo della Virgin Australia da Perth a Melbourne. L’uomo avrebbe anche fatto cadere a terra un membro dell’equipaggio che cercava di fermarlo. Una volta tornati a terra, sull’aereo sono saliti gli agenti della Polizia federale che l’hanno arrestato. L’uomo è stato portato in ospedale per controlli sulla sua salute mentale. “Ci scusiamo con gli altri passeggeri per l’accaduto“, ha detto un portavoce della compagnia aerea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.