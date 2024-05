Covid: Astrazeneca ritira il vaccino in tutto il mondo

MeteoWeb

Il vaccino contro il Covid prodotto da AstraZeneca è stato ritirato in tutto il mondo in seguito al riconoscimento da parte dell’azienda che può causare trombosi come un effetto collaterale raro ma pericoloso. È quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph. AstraZeneca ha dichiarato che il ritiro del vaccino è motivato da ragioni commerciali e ha precisato che non verrà più prodotto o distribuito, essendo stato sostituito da versioni aggiornate in grado di affrontare le nuove varianti del virus.

La richiesta di ritiro è stata presentata il 5 marzo ed è entrata in vigore il 7 maggio. Il vaccino non sarà più utilizzato nell’Unione Europea a seguito della decisione di AstraZeneca di revocare l’autorizzazione alla commercializzazione. Nei prossimi mesi, richieste simili verranno presentate nel Regno Unito e in altre nazioni che hanno approvato l’uso del vaccino.

Negli ultimi mesi, il vaccino è stato oggetto di attenzione a causa di un effetto collaterale molto raro che può causare coaguli di sangue e un basso numero di piastrine. AstraZeneca ha ammesso a febbraio davanti all’Alta Corte che il vaccino “può, in casi molto rari, causare TTS“.

