Covid, Elon Musk ancora contro Fauci dopo le rivelazioni della Sottocommissione: “processatelo”

La Sottocommissione Covid negli USA sta scavando a fondo per cercare di scoprire le origini della pandemia e negli ultimi giorni, sono arrivate importanti testimonianze, che hanno scatenato anche la reazione del miliardario Elon Musk. Alla fine, il vicedirettore principale del National Institutes of Health (NIH), Lawrence Tabak, ha ammesso giovedì 16 maggio al Congresso che i contribuenti statunitensi hanno finanziato la ricerca sul guadagno di funzione presso l’Istituto di virologia di Wuhan in Cina nei mesi e negli anni precedenti la pandemia di Covid.

“Dott. Tabak”, ha chiesto la deputata Debbie Lesko della Sottocommissione sulla pandemia di Covid, “gli NIH hanno finanziato la ricerca sul guadagno di funzione presso l’Istituto di virologia di Wuhan attraverso [l’organizzazione no-profit con sede a Manhattan] EcoHealth [Alliance]?”. “Dipende dalla tua definizione di ricerca sul guadagno di funzione”, ha risposto Tabak. “Se parli del termine generico, sì, l’abbiamo fatto”.

La risposta arriva dopo più di quattro anni di evasioni da parte dei funzionari federali della sanità pubblica – tra cui lo stesso Tabak e l’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), il Dottor Anthony Fauci – sulla controversa pratica di ricerca che modifica i virus per renderli più infettivi.

Tabak ha aggiunto che “questa è ricerca, il termine generico [guadagno di funzione], è una ricerca che si svolge in molti, molti laboratori in tutto il Paese. Non è regolamentato. E il motivo per cui non è regolamentato è che non rappresenta una minaccia o un danno per nessuno”.

Ma mentre il Congresso continua a indagare, la verità sta venendo fuori, poco a poco, e le bugie vengono smascherate.

La Cina ha cercato di sviare immediatamente la colpa affermando che il virus presumibilmente ha avuto origine in un “mercato umido” di carne animale a Wuhan. Il Dottor Anthony Fauci ha ripetutamente sostenuto che “si è evoluto in natura e poi ha fatto il salto di specie” nella primavera del 2020.

Gli scienziati a volte sperimentano i virus, rendendoli anche più mortali, come un modo per determinare cosa potrebbe accadere o quali vaccini potrebbero essere necessari. Ma nel maggio 2021, Fauci ha dichiarato inequivocabilmente che gli Stati Uniti “non hanno mai finanziato e non finanziano ora la ricerca sul guadagno di funzione presso l’Istituto di virologia di Wuhan”. Giovedì, il vicedirettore dell’NIH Lawrence Tabak lo ha direttamente contraddetto.

La reazione di Elon Musk

Alla luce delle ultime evoluzioni, arriva anche il commento di Elon Musk. Il miliardario già in passato si era schierato contro Anthony Fauci, in particolare per le misure messe in atto per contrastare la diffusione del virus, ritenute troppo severe dal Ceo di Tesla e SpaceX, tanto da chiedere più volte che venga processato. E anche oggi ha ribadito la sua posizione. Musk ha condiviso un tweet che riporta la prima pagina del New York Post, dedicata a quanto sta emergendo dalla Sottocommissione Covid, e ha così commentato: “processate Fauci”.

