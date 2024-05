Sottocommissione Covid, Francis Collins: “Nessuna evidenza per distanziamento sociale, la fuga dal laboratorio non è una teoria complottista”

MeteoWeb

Nella sua testimonianza, l’ex capo del NIH, Francis Collins, ha ammesso che le origini del Covid rimangono oggetto di dibattito, che la teoria della fuga di laboratorio non è una teoria complottista e che non c’erano prove scientifiche a sostegno delle linee guida del governo sul distanziamento sociale.

Le dichiarazioni di Francis Collins sul Covid

L’ex direttore del National Institutes of Health, il dottor Francis Collins, ha testimoniato a porte chiuse all’inizio di quest’anno e ha fatto quelle ammissioni alla sottocommissione ristretta sulla pandemia di coronavirus, come rivelano una trascrizione e una nota ottenute da National Review.

“Ricorda di prove scientifiche o altre evidenze che supportassero il distanziamo di un metro e mezzo?“, ha chiesto un membro dello staff a Collins in merito alle linee guida sul distanziamento sociale dei Centers for Disease Control durante la pandemia.

“Non lo so“, ha risposto Collins. “Non ricordo o non vedo alcuna prova a sostegno di un metro e ottanta?“, ha risposto il membro dello staff. “Non ho visto prove, ma non sono sicuro che mi sarebbero state mostrate prove in quella fase“, ha detto Collins, secondo la trascrizione, aggiungendo che da allora non ha visto prove a sostegno della guida del CDC.

Collins era il capo del dottor Anthony Fauci, che era il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases durante la pandemia. E la sua testimonianza è simile a quella di Fauci, che ha ammesso alla sottocommissione che la guida di un metro e ottanta è semplicemente “venuta fuori”.

“Non a questo punto”

Fauci invitò Collins alla call del febbraio 2020 che ha messo in moto la pubblicazione dell’articolo “Proximal Origin” su Nature, che ha tentato di screditare l’ipotesi della fuga di laboratorio all’inizio della pandemia, ha testimoniato Collins. Prima della telefonata, Collins ha detto di non aver espresso un’opinione sul fatto che il virus provenisse da un laboratorio. In seguito, ha detto, lo ha fatto perché si fidava degli esperti. Collins ha difeso la sua decisione affermando la necessità di contestare le affermazioni secondo cui il coronavirus è stato progettato da esseri umani.

Quando gli è stato chiesto se l’idea che il coronavirus possa essere fuoriuscito da un laboratorio sia una “teoria complottista“, Collins ha risposto: “Non a questo punto“.

