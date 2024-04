Possiamo veramente credere che il Covid provenga da un “mercato umido”? Tra finanziamenti, post rimossi e accuse

MeteoWeb

Quattro anni dopo che il COVID-19 ha stravolto il globo, non c’è ancora una risposta definitiva su dove sia originato. L’epidemia di COVID-19 è scaturita dagli animali o è sfuggita accidentalmente da un laboratorio a Wuhan, in Cina, che studiava virus simili? Virologi e comunità dell’intelligence sono divisi, almeno in parte a causa della mancanza di informazioni.

Cosa pensano gli americani sull’origine del Covid?

Quando è stato chiesto quale teoria sostengono, il 69% degli elettori americani ha detto che il SARS-CoV-2 proviene da un laboratorio, mentre solo il 31% ha detto che è emerso naturalmente, secondo l’ultimo sondaggio Deseret News/HarrisX. “La teoria della fuga dal laboratorio è la storia dell’origine della pandemia più ampiamente creduta tra gli elettori di tutti gli spettri politici e la maggior parte delle demografie“, ha detto Dritan Nesho, CEO di HarrisX.

Il sondaggio è stato condotto tra 1.010 elettori registrati degli Stati Uniti il 25-26 marzo. Ha un margine di errore di +/- 3,1 punti percentuali.

La teoria del “mercato umido”

Il virus è emerso su piccola scala nel novembre 2019 a Wuhan, in Cina. Inizialmente, molti scienziati hanno indicato i mercati umidi all’aperto e hanno detto che il coronavirus doveva essere stato trasmesso dagli animali all’uomo. A febbraio, il governo cinese ha chiuso temporaneamente questi mercati, dove i venditori vendono animali selvatici vivi, come pipistrelli, tassi, cuccioli di lupo e ratti di bambù.

Entro marzo 2020, uno studio pubblicato su Nature Medicine affermava con certezza: “Non crediamo che nessun tipo di scenario basato sul laboratorio sia plausibile.” La loro ragionevolezza non era fuori luogo. I due precedenti focolai di coronavirus, la sindrome respiratoria acuta grave, o SARS, e la sindrome respiratoria mediorientale, avevano radici zoonotiche.

Il dottor Anthony Fauci, ex direttore dell’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive, che ha guidato la risposta alla pandemia degli Stati Uniti, ha detto nell’aprile 2020 a “Fox & Friends” che la pandemia era un “risultato diretto” di “spese non igieniche” in quelle aree. In seguito ha citato lo studio di marzo da “virologisti evolutivi altamente qualificati” come prova che le sequenze genetiche nel COVID-19 si sono evolute dai pipistrelli.

IL Covid è sfuggito dal laboratorio?

Nel frattempo, altri hanno indicato prove che suggeriscono che il COVID-19 sia sfuggito da un laboratorio. La vicinanza dell’Istituto di virologia di Wuhan all’epidemia iniziale, i legami del laboratorio con un’organizzazione di ricerca virologica degli Stati Uniti e le accuse che il genoma del virus fosse stato manipolato geneticamente hanno sostenuto questa ipotesi.

Ma nei primi giorni della pandemia, questa narrazione, sebbene controversa, non aveva presa, in parte a causa di diversi scienziati che si sono pronunciati contro di essa e hanno insinuato che fosse una teoria del complotto.

Questo ha cominciato a cambiare nel giugno 2021, quando il comico Jon Stewart, in un’apparizione a “The Late Show con Stephen Colbert“, ha riacceso il dibattito, facendo scalpore, dicendo: “C’è stato un focolaio di bontà cioccolatosa vicino a Hershey, Pa. Cosa pensi sia successo? Oh non lo so, forse una vanga a vapore si è accoppiata con un fagiolo di cacao?’ O è la … fabbrica di cioccolato! Forse è quella?”

Il silenzio può valere $1,4 milioni?

Richard H. Ebright, biologo molecolare presso l’Università di Rutgers e sostenitore fervente della teoria della fuga dal laboratorio, ha detto in un’intervista al Deseret News che crede che i funzionari pubblici del National Institutes of Health e altri ricercatori non abbiano indagato a fondo sulla teoria della fuga dal laboratorio a causa di un conflitto di interessi. Tra il 2014 e il 2020, il laboratorio di Wuhan ha ricevuto $1,4 milioni dal NIH e dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, secondo l’Ufficio di responsabilità del governo.

Ebright ha detto che il NIH e l’EcoHealth Alliance, che si è associato con il laboratorio a Wuhan, “sapevano e volontariamente (hanno imposto) una falsa narrazione in due parti che mostra il passaggio naturale, (e) che era il consenso dei scienziati.”

La ricerca “del guadagno di funzione”

Durante un’audizione congressuale nell’agosto 2022, Ebright ha testimoniato che crede che il laboratorio di Wuhan fosse impegnato nella ricerca “del guadagno di funzione” ed è stato citato in un articolo del Wall Street Journal a febbraio di quest’anno facendo un caso ancora più forte che il virus provenisse dal laboratorio.

La Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic del Congresso ha tenuto un’audizione martedì per esaminare i rapporti che le riviste scientifiche avevano con il governo quando si trattava delle origini del COVID-19.

Holden Thorp, editor-in-chief delle riviste Science, era presente ma i capi di Nature e The Lancet hanno declinato di partecipare. “La scienza è un lavoro in corso e quindi, quando vediamo nuovi dati, cambiamo il modo in cui stiamo pensando“, ha detto Thorp.

Thorp ha citato una lettera pubblicata su Science a maggio 2021 che ha determinato che “le teorie del rilascio accidentale da un laboratorio e del passaggio zoonotico rimangono entrambe plausibili“. Questa lettera, co-firmata da 18 scienziati, “ha aperto una nuova era di considerazione e dibattito“, ha detto nel suo testimonianza.

Thorp ha negato di essere minacciato di censura dal governo federale per aver pubblicato opinioni concorrenti, né Fauci o qualsiasi altro funzionario hanno fatto minacce, ha detto.

Cosa ne pensa l’intelligence statunitense?

La comunità dell’intelligence statunitense è giunta a conclusioni variegate sulle origini del virus, suggerendo che entrambe le teorie “rimangono plausibili”.

Stephen Goldstein, virologo e ricercatore post-dottorato presso la Scuola di medicina dell’Università dello Utah, ha detto al Deseret News in un’intervista recente che anche se l’FBI e il Dipartimento dell’Energia concordano che il COVID-19 probabilmente provenga da un laboratorio, presentano motivazioni diverse per le loro conclusioni e non mostrano “una singola teoria coerente” a sostegno della loro posizione.

Perché gli scienziati sostengono la teoria dell’origine zoonotica?

Goldstein ha detto che sebbene entrambe le ipotesi siano plausibili, non crede che ci siano prove sufficienti che il virus sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan. Ha scritto due studi, uno di essi sottoposto a revisione paritaria, che indicano con sicurezza una fonte zoonotica dietro al virus.

La ricerca di Goldstein ha tracciato il virus basandosi sui punti dati cinesi e ha scoperto che il SARS-CoV-2 si è materializzato dal quarto sud-ovest del mercato umido che vende mammiferi vivi. Ma non ha ancora tutte le risposte sul virus che compare sul mercato e passa dall’animale all’ospite intermedio.

Gli scienziati non hanno ancora trovato la specie responsabile del virus. Ma Goldstein ha detto che questo perché “nessuno l’ha cercato“. “Se ti sei avvicinato all’animale che lo aveva e non gli hai infilato un tampone nel naso, non lo troverai“, ha aggiunto. Goldstein concorda sul fatto che la teoria dell’incidente in laboratorio sia stata scartata come una teoria del complotto all’inizio. Facebook ha rimosso post che affermavano che il COVID-19 fosse prodotto dall’uomo, che era nella sua lista di affermazioni sanitarie fuorvianti, così come ha fatto YouTube.

“Non penso che fosse irragionevole fare domande del genere all’inizio. C’è un laboratorio di coronavirus lì. Perché la gente non dovrebbe fare quella domanda?” ha detto Goldstein, ma è scettico sul modo in cui la teoria della fuga dal laboratorio è stata avanzata.

Per il dottor Amesh Adalja del Johns Hopkins Center for Health Security entrambe le ipotesi sono plausibili a causa delle prove circostanziali e della mancanza di indagini trasparenti sulle origini del virus subito dopo l’epidemia.

Perché dobbiamo studiare le origini del Covid?

Adalja ha detto che scoprire la vera fonte del COVID-19 è prezioso, che sia per stabilire migliori standard di biosicurezza per i laboratori che lavorano con virus o per evitare animali che possono svolgere un ruolo nella trasmissione. Dopo che i ricercatori hanno scoperto che il SARS-CoV-1 proveniva dai gatti Civet palm, le persone “hanno smesso di trattarli come fonte di cibo“, ha detto.

Ma è possibile che la domanda su dove sia venuto il COVID-19 possa rimanere un mistero.

“Non penso ci sia alcun modo per sapere se non ottenere dati relativi a violazioni della biosicurezza che potrebbero essere avvenute presso l’Istituto di virologia di Wuhan – un elenco completo dei virus che stavano usando per esperimenti – così come una corretta contabilità di tutti gli animali presenti al mercato umido“, ha detto Adalja.

